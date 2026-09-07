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Если Латвия собирается сбивать дроны истребителями, у нас серьезные проблемы - евродепутат 6 1213

Наша Латвия
Дата публикации: 07.09.2026
tv24
Изображение к статье: военный с дроном
ФОТО: Youtube

Использование истребителей в качестве основного средства борьбы с беспилотниками, нарушающими воздушное пространство Латвии, не может быть долгосрочным решением. Такое мнение депутат Европарламента Иварс Иябс высказал в эфире программы TV24 «Поговорим откровенно».

«Неужели идея заключается в том, что мы и впредь будем перехватывать и сбивать все дроны преимущественно с помощью истребителей? Если так, то это конец. Тогда у нас действительно ужасные проблемы», — заявил политик.

Иябс напомнил, что в Латвии уже проходил саммит, посвященный беспилотным технологиям. В его рамках вместе с латвийскими предприятиями обсуждались возможности создания и развития отечественных систем противодействия дронам.

По мнению евродепутата, важно не ограничиваться разработкой подобных технологий. Необходимо, чтобы латвийский оборонный сектор и Национальные вооруженные силы были готовы закупать такие системы, испытывать их и внедрять на практике.

Иябс считает, что ставка на истребители как на основное средство перехвата недружественных беспилотников, залетающих в воздушное пространство Латвии, не является эффективным и устойчивым решением. Вместо этого стране необходимо активнее развивать собственные антидроновые технологии.

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#Латвия #безопасность #технологии #оборона #дроны #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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