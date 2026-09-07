Во вторник температура воздуха в Латвии немного повысится, но усилится ветер, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер порывами до 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +8...+14 градусов, днем воздух прогреется до +18...+22 градусов.

В Риге до вечера вторника осадков не ожидается. Южный, юго-западный ветер днем в порывах усилится до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит от +13 градусов ночью до +21 градуса во второй половине дня.