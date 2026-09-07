Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Иногда оно возвращается - завтра обещают летнюю погоду 0 396

Наша Латвия
Дата публикации: 07.09.2026
LETA
Изображение к статье: загорающая женщина

Во вторник температура воздуха в Латвии немного повысится, но усилится ветер, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер порывами до 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +8...+14 градусов, днем воздух прогреется до +18...+22 градусов.

В Риге до вечера вторника осадков не ожидается. Южный, юго-западный ветер днем в порывах усилится до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит от +13 градусов ночью до +21 градуса во второй половине дня.

×
#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Медведь
Изображение к статье: подростки
Изображение к статье: военный с дроном
Изображение к статье: ремонт дорог

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина среди книг
Политика
Изображение к статье: Алла Пугачева Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Мерц
В мире
Изображение к статье: Самое маленькое парнокопытное на планете
В мире животных
Изображение к статье: телохранители
Наша Латвия
Изображение к статье: флаги ЕС
Политика
3
Изображение к статье: женщина среди книг
Политика
Изображение к статье: Алла Пугачева Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Мерц
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео