Новые данные Центрального статистического управления о зарплатах в Латвии вызвали активное обсуждение в социальных сетях. Пользователи стали сравнивать свои доходы со средними показателями и спорить о том, насколько реально прожить на такую сумму.

Во втором квартале 2026 года средняя зарплата за полную ставку до уплаты налогов составила 1886 евро — на 4,3%, или 78 евро, больше, чем годом ранее. По сравнению с первым кварталом этого года она выросла на 2,3%.

Средняя зарплата «на руки» достигла 1401 евро, что составляет 74,3% от брутто-зарплаты. За год она увеличилась на 4,4%. С учетом роста цен реальная нетто-зарплата выросла на 1,1%.

После публикации статистики пользователь Threads Давис решил выяснить, сколько на самом деле зарабатывают жители страны, и организовал опрос об официальной зарплате «на руки» при работе на полную ставку. В нем приняли участие 4874 человека.

Обсуждение быстро переросло в дискуссию о том, насколько распространены в Латвии зарплаты выше 1400 евро и достаточно ли такой суммы для нормальной жизни.

«Кто эти люди, у которых зарплата выше 1401 евро?» — поинтересовалась одна из участниц обсуждения. В ответ пользователь Сунепс предположил, что больше этой суммы получают около 40% работающих жителей страны.

Другая участница рассказала, что сама не живет в Латвии, но недавно за один день работы в выездной торговле получила после уплаты налогов около 100 евро. По ее подсчетам, при 15–18 подобных сменах в месяц доход должен превышать 1400 евро. Она также отметила, что зарплата около 2000 евро за работу, требующую навыков в дизайне и маркетинге, не кажется ей чем-то необычным.

Комментаторы, однако, обратили внимание, что официальная статистика учитывает только задекларированные доходы. Если часть заработка выплачивается неофициально, реальные доходы человека могут отличаться от статистических данных.

Звучал и другой аргумент: сама по себе сумма зарплаты мало говорит об уровне жизни. Важно учитывать, сколько человек живут на эти деньги. Доход в 1400 евро для одного работающего и такая же сумма для семьи с детьми означают совершенно разное финансовое положение.

Кроме того, на расходы существенно влияют стоимость жилья, кредиты, транспорт, содержание детей и место проживания.

Некоторые результаты обсуждения восприняли эмоционально. Один из пользователей признался, что, сравнив свою зарплату с доходами других участников опроса, задумался, что делает не так.

В ответ ему напомнили, что уровень зарплаты зависит от множества обстоятельств, в том числе профессии, образования, опыта и стажа работы.