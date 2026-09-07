Медведя заметили сразу в нескольких населенных пунктах Ропажского края — Цекуле, Сауриеши и Упеслеяс. Самоуправление предупреждает жителей об опасности и напоминает: приближаться к животному, пытаться его сфотографировать или прогнать нельзя.

На территории Ропажского края замечен медведь, сообщает самоуправление на своем сайте и в социальных сетях.

Животное видели в Цекуле, Сауриеши и Упеслеяс. Самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность и следовать рекомендациям специалистов по безопасности.

Что делать при встрече с медведем

Если медведь появился в населенном пункте или рядом с жилыми домами, людям рекомендуют не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать или отпугивать.

При встрече с медведем важно сохранять спокойствие, не бежать, а медленно отступать. При этом нельзя перекрывать животному путь, по которому оно может уйти.

Не следует самостоятельно пытаться прогнать медведя, преследовать его на автомобиле или натравливать на него собак.

Людям рекомендуется сохранять дистанцию и уйти в безопасное место. О местонахождении медведя следует сообщить муниципальной полиции.

Медведей привлекает доступная еда

Как отмечает Управление охраны природы (Dabas aizsardzības pārvalde), одной из причин, по которым медведи могут приближаться к населенным пунктам, является легкодоступная пища.

Поэтому жителям рекомендуют устранить на своих участках все доступные для диких животных источники еды. Мусор следует хранить в закрытых контейнерах, компост необходимо сделать недоступным для животных, а упавшие с деревьев фрукты и ягоды — своевременно собирать.

Кроме того, на улице не следует оставлять корм для домашних животных и остатки продуктов.

Медведей все чаще видят рядом с людьми

Как ранее сообщал bb.lv, в этом году медведей замечали во многих местах Латвии, в том числе в непосредственной близости от населенных пунктов.

В частности, животные появлялись в древней долине Гауи, в Смилтене, Екабпилсе и других местах страны.

Власти напоминают: даже если медведь кажется спокойным и не проявляет агрессии, приближаться к дикому животному ради фотографии или пытаться самостоятельно прогнать его не следует. Главное при встрече — сохранять дистанцию, не бежать и дать медведю возможность уйти.