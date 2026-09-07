Латвийский университет совместно с Хельсинкским университетом, Эстонской бизнес-школой и Латвийской торгово-промышленной палатой объявил набор в международную программу обучения и практики REOPEN.

Она рассчитана на молодых людей, которые не работают, не имеют опыта работы или имеют лишь небольшой опыт. Подать заявку можно до 30 сентября, участие бесплатное.

В Латвии в программу планируют принять до 100 участников в возрасте от 18 до 25 лет со всей страны, владеющих английским языком.

С октября по декабрь 2026 года молодые люди смогут пройти практическое обучение по нескольким направлениям: цифровые и «зеленые» навыки, использование искусственного интеллекта в повседневной работе, а также универсальные компетенции, необходимые в разных профессиях.

Участники будут учиться работать с цифровыми инструментами и онлайн-ресурсами, использовать ИИ для поиска информации, подготовки контента, генерации идей и выполнения рабочих задач. Отдельное внимание уделят ответственности, инициативности, самостоятельному мышлению, умению предлагать решения и работать в команде.

Обучение пройдет на английском языке в формате тематических модулей. Занятия запланированы на 12–16 октября, 2–6 ноября и 23–27 ноября. В каждом модуле четыре дня будут проходить онлайн по три часа, еще один день — очно в Латвийском университете в Риге. Расходы на дорогу участникам компенсируют.

После окончания программы участники получат сертификат и 3 ECTS. Молодые люди, успешно завершившие обучение, смогут претендовать на оплачиваемую практику в малых и средних предприятиях Латвии, Эстонии или Финляндии. Практика запланирована на весну и лето 2027 года.

Для каждого участника разработают индивидуальный план практики, а после ее окончания работодатель выдаст рекомендательное письмо.

Руководитель проекта REOPEN в Латвии Анда Паэгле отмечает, что программа должна объединить интересы вузов, работодателей и молодых людей, которые только ищут свое место на рынке труда. Участники смогут не только получить востребованные знания, но и сразу применить их на практике.

В Латвийском университете подчеркивают, что именно первый шаг на рынке труда часто становится самым сложным для молодых людей без опыта. Международная программа должна помочь сократить этот разрыв и одновременно дать возможность получить опыт в другой стране.

Подать заявку на участие в REOPEN можно до 30 сентября.

В случае возникновения вопросов можно обращаться к руководителю проекта в Латвии Анде Паэгле, написав на [email protected].