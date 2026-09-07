После нападения собак на группу воспитанников детского сада в Царникаве двое детей продолжают лечение в больнице. Самоуправление Адажского края уже начало пересматривать меры безопасности и рассматривает возможность оснастить воспитателей средствами для отпугивания агрессивных животных.

В Адажском крае продолжают устранять последствия нападения собак на воспитанников детского сада в Царникаве. Во время прогулки пострадали шестеро детей и педагог. По последним данным, двое детей остаются в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

Об этом в эфире программы «900 секунд» (ТВ3) сообщил председатель Адажской краевой думы Гатис Мигланс.

«По информации из больницы, двое детей все еще находятся в стационаре. Их состояние стабильное», — отметил он.

Остальные дети уже выписаны домой. В детском саду введен щадящий режим, а прогулки за пределами территории учреждения временно прекращены.

Чтобы помочь детям справиться с пережитым, с группами будут работать психолог, специальный педагог и специалисты Детского кризисного центра. Психологическую помощь предложили также родителям пострадавших.

«Мы предложили психологическую помощь всем родителям, которым она необходима», — сказал Мигланс.

Одновременно самоуправление начало оценивать дополнительные меры безопасности. Уже состоялось совещание руководства края, а также встреча директоров образовательных учреждений.

Среди рассматриваемых решений — оснащение сотрудников детских садов средствами защиты во время прогулок.

«На первый взгляд кажется, что это может быть ультразвуковой отпугиватель, но этот вопрос еще предстоит обсудить и оценить», — пояснил глава самоуправления.

К обсуждению планируют привлечь кинологов и других специалистов, чтобы определить наиболее эффективные меры защиты детей.

Что касается дальнейшей судьбы собак, то, по словам председателя думы, расследованием занимается Государственная полиция. Поэтому самоуправление пока не располагает дополнительной информацией.

Гатис Мигланс также обратился к владельцам домашних животных, подчеркнув, что именно на них лежит основная ответственность за предотвращение подобных происшествий.

«Каждый владелец собаки должен заранее проверить свой забор, особенно его нижнюю часть, чтобы убедиться, что там нет отверстий, через которые животное может выбраться», — отметил он.

По словам главы самоуправления, жертвами могли стать не только воспитанники детского сада.

«Это могли быть и другие беззащитные люди — например, многодетная мама на прогулке или бабушка с внуками», — добавил Мигланс.

Нападение вновь привлекло внимание к вопросу безопасности прогулочных маршрутов возле дошкольных учреждений и ответственности владельцев животных. Теперь самоуправлению предстоит определить, какие дополнительные меры помогут снизить риск повторения подобных происшествий.

До завершения этой оценки прогулки воспитанников за пределами территории детских садов в Адажском крае останутся приостановленными.