Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Проверять уровень владения госязыком должна и полиция - министр образования 4 610

Наша Латвия
Дата публикации: 07.09.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: полицейская лента
ФОТО: LETA

Публицистка Neatkarīgā не без злорадства указывает: «Гражданам третьих государств придется существенно улучшить свои навыки владения латышским языком».

Конечно, чтобы Элите было приятно в дальнейшем общаться со смуглявыми пареньками с коробочками, потратят и нашу в вами денюжку: «В этом и следующем году в Латвии планируется реализовать 50 мероприятий по укреплению государственной языковой политики, на что будет выделено семь миллионов евро.

Василий Рагачевич, руководитель частной языковой школы, рассказывает: «Бывали интересные случаи: выходцы из России - латыши, решившие переехать в Латвию, - усердно изучали латышский язык, чтобы достичь уровня владения, необходимого для получения вида на жительство и гражданства. Кроме того, мы ежегодно проводим летние лагеря, где дети проживающих за рубежом латышей изучают язык».

Сам он полагает, что для трудящихся сектора доставки было бы достаточно уровня A1.

Также, «был очень большой спрос со стороны украинцев». Включены в будущий план и местные, русскоязычные, клиенты – на них дадут 40% бюджета.

Министр образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение) заявляет: «Курьер, доставляющий товары, обязан владеть государственным языком. Однако этот вопрос затрагивает компетенцию различных ведомств. Я обратилась к министру внутренних дел и подчеркнул необходимость выработать модель сотрудничества, предусматривающую проверку знания государственного языка не только силами Центра государственного языка, но и с привлечением Государственной полиции и муниципальной полиции; кроме того, можно было бы требовать знания государственного языка при регистрации в Службе государственных доходов в качестве самозанятого лица, однако на данный момент от таких лиц этого никто не требует».

×
#полиция #образование #миграция #интеграция #общение #латышский язык
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
0
2
0
0
1

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: военный с дроном
Изображение к статье: ремонт дорог
Изображение к статье: деньги и калькулятор
Изображение к статье: осенний дождь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: флаги ЕС
Политика
Изображение к статье: Почему животные предпочитают валяться в грязи?
В мире животных
Изображение к статье: Средства борьбы с проволочником, которые могут навредить вашему участку
Дом и сад
Изображение к статье: Как правильно хранить фасоль в домашних условиях
Дом и сад
Изображение к статье: Может ли аппендицит возникнуть у животных?
В мире животных
Изображение к статье: Вздутие живота
Люблю!
Изображение к статье: флаги ЕС
Политика
Изображение к статье: Почему животные предпочитают валяться в грязи?
В мире животных
Изображение к статье: Средства борьбы с проволочником, которые могут навредить вашему участку
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео