Конечно, чтобы Элите было приятно в дальнейшем общаться со смуглявыми пареньками с коробочками, потратят и нашу в вами денюжку: «В этом и следующем году в Латвии планируется реализовать 50 мероприятий по укреплению государственной языковой политики, на что будет выделено семь миллионов евро.

Василий Рагачевич, руководитель частной языковой школы, рассказывает: «Бывали интересные случаи: выходцы из России - латыши, решившие переехать в Латвию, - усердно изучали латышский язык, чтобы достичь уровня владения, необходимого для получения вида на жительство и гражданства. Кроме того, мы ежегодно проводим летние лагеря, где дети проживающих за рубежом латышей изучают язык».

Сам он полагает, что для трудящихся сектора доставки было бы достаточно уровня A1.

Также, «был очень большой спрос со стороны украинцев». Включены в будущий план и местные, русскоязычные, клиенты – на них дадут 40% бюджета.

Министр образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение) заявляет: «Курьер, доставляющий товары, обязан владеть государственным языком. Однако этот вопрос затрагивает компетенцию различных ведомств. Я обратилась к министру внутренних дел и подчеркнул необходимость выработать модель сотрудничества, предусматривающую проверку знания государственного языка не только силами Центра государственного языка, но и с привлечением Государственной полиции и муниципальной полиции; кроме того, можно было бы требовать знания государственного языка при регистрации в Службе государственных доходов в качестве самозанятого лица, однако на данный момент от таких лиц этого никто не требует».