В начале новой недели в Латвии станет заметно теплее: днем температура поднимется до +21 градуса. При этом в отдельных районах страны возможны кратковременные дожди.

Понедельник порадует жителей Латвии по-настоящему теплой для начала сентября погодой. Во второй половине дня воздух прогреется до +17...+21 градуса.

Утром и днем небо останется переменно облачным, однако с запада облачность постепенно увеличится. В некоторых районах возможны кратковременные осадки.

Западный ветер будет слабым или умеренным, поэтому даже при появлении облаков существенного похолодания не ожидается.

Для большинства жителей это означает комфортную погоду для прогулок и поездок, хотя тем, кто планирует провести много времени на улице, стоит иметь при себе легкую куртку или зонт на случай короткого дождя.

В Риге солнце будет периодически сменяться облаками. Синоптики допускают вероятность кратковременного дождя, однако воздух в столице также прогреется до +20...+21 градуса.

Погоду в стране определяет гребень антициклона. Именно поэтому осадки ожидаются лишь местами, а температура останется высокой для этого времени суток. Атмосферное давление составит 1017–1020 гектопаскалей.

Таким образом, новая неделя в Латвии начнется с теплой и в целом комфортной погоды, хотя местами она может ненадолго напомнить о себе кратковременными дождями.