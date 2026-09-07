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В Домском соборе начинается молебен о пропавших в Непале жителях Латвии и их близких 0 152

Наша Латвия
Дата публикации: 07.09.2026
LETA
Изображение к статье: свеча
ФОТО: LETA

Сегодня в 18:00 в Домском соборе состоится молебен о пропавших в Непале жителях Латвии и их близких, сообщается на сайте собора.

Экуменическое богослужение проведут архиепископ Риналдс Грантс и главы христианских конфессий.

Как сообщалось, 26 августа обрушение ледника вызвало мощный селевой поток, который привел к обширным разрушениям в Непале и Китае. В результате стихийного бедствия погибли более 1000 человек, а свыше 4700 пропали без вести.

Вблизи эпицентра происшествия находилась большая группа латвийских туристов, поездка которых была организована "Yantra.lv". Меньшее число латвийских туристов находилось в зоне стихийного бедствия в составе группы местной фирмы "Mighty Himalayan Trek". В настоящее время известно, что трое находившихся в районе катастрофы жителей Латвии не пострадали, а 33 считаются пропавшими без вести.

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#туризм #Латвия #трагедия #Непал
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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