В обязанности сотрудников подразделения входит охрана высших должностных лиц Латвии, а также обеспечение безопасности руководителей иностранных государств и международных политических организаций во время их визитов в страну.

Подать заявку могут мужчины и женщины в возрасте до 35 лет, соответствующие требованиям Закона о государственных органах безопасности. Кандидаты должны быть гражданами Латвии, владеть латышским языком и как минимум одним иностранным языком, а также иметь высшее образование. Кроме того, предъявляются требования к состоянию здоровья, психологическим качествам и физической подготовке.

Препятствием для приема на службу станет, в частности, судимость за умышленное преступление или за разглашение государственной тайны по неосторожности.

Претенденты также должны соответствовать требованиям закона «О государственной тайне», чтобы получить специальный допуск к секретной информации.

Принятым на службу телохранителям СГБ обещает специализированную подготовку, динамичную работу и конкурентоспособную заработную плату.

Заявления и резюме принимаются по электронной почте [email protected].

В настоящее время СГБ на постоянной основе обеспечивает охрану председателя Сейма и премьер-министра Латвии, а также отвечает за безопасность глав иностранных парламентов и правительств, министров иностранных дел и руководителей международных политических организаций во время их пребывания в Латвии.