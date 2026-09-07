Служба государственной безопасности (СГБ) объявила набор кандидатов на должности телохранителей, говорится в сообщении ведомства.
В обязанности сотрудников подразделения входит охрана высших должностных лиц Латвии, а также обеспечение безопасности руководителей иностранных государств и международных политических организаций во время их визитов в страну.
Подать заявку могут мужчины и женщины в возрасте до 35 лет, соответствующие требованиям Закона о государственных органах безопасности. Кандидаты должны быть гражданами Латвии, владеть латышским языком и как минимум одним иностранным языком, а также иметь высшее образование. Кроме того, предъявляются требования к состоянию здоровья, психологическим качествам и физической подготовке.
Препятствием для приема на службу станет, в частности, судимость за умышленное преступление или за разглашение государственной тайны по неосторожности.
Претенденты также должны соответствовать требованиям закона «О государственной тайне», чтобы получить специальный допуск к секретной информации.
Принятым на службу телохранителям СГБ обещает специализированную подготовку, динамичную работу и конкурентоспособную заработную плату.
Заявления и резюме принимаются по электронной почте [email protected].
В настоящее время СГБ на постоянной основе обеспечивает охрану председателя Сейма и премьер-министра Латвии, а также отвечает за безопасность глав иностранных парламентов и правительств, министров иностранных дел и руководителей международных политических организаций во время их пребывания в Латвии.
Оставить комментарий