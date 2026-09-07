Полное закрытие Вантового моста на время реконструкции может обходиться экономике Латвии примерно в 700 тысяч евро в сутки. Чтобы избежать транспортного коллапса, министр экономики Виктор Валайнис предлагает заранее построить временный мост.

Министр экономики Виктор Валайнис считает, что во время реконструкции Вантового моста движение через Даугаву необходимо сохранить. По его словам, полное закрытие одной из главных транспортных артерий Риги обойдется экономике страны примерно в 700 тысяч евро в день.

В интервью подкасту LETA «Политики! Что это вообще было?» министр сообщил, что уже ознакомился с расчетами стоимости временной переправы и намерен обсудить этот вопрос с мэром Риги. При этом конкретную сумму, необходимую для строительства такого моста, он не назвал.

По мнению Валайниса, государство должно финансово поддержать Рижскую думу, чтобы обеспечить непрерывное движение транспорта на время ремонта.

Речь идет не только об удобстве водителей. Вантовый мост ежедневно используют тысячи жителей, общественный транспорт и грузовые перевозки, поэтому его полное закрытие может привести к дополнительным затратам времени и бизнеса.

Министр также предложил не брать временный мост в аренду, а приобрести его в государственную собственность. После завершения реконструкции конструкцию можно было бы использовать при ремонте других мостов в Латвии, а при необходимости — включить в государственные материальные резервы для нужд гражданской защиты и обороны.

По словам Валайниса, подобные модульные мосты уже применялись во время ремонтных работ в Салацгриве и Даугавпилсе. Это, по его мнению, показывает, что подобное решение уже использовалось на практике.

Тем временем подготовка к масштабной реконструкции Вантового моста продолжается. Победителем конкурса стало объединение поставщиков «Vanšu tilts», предложившее выполнить проектирование и строительные работы за 69,8 млн евро без НДС. После рассмотрения жалобы второго участника закупки договор с победителем уже заключен.

Работы рассчитаны на несколько лет. В 2026 году на проект планируется направить до 6,7 млн евро, в 2027 году — до 42 млн евро, а в 2028 году — еще до 35,76 млн евро.

Проект предусматривает не только замену дорожного покрытия, но и масштабное обновление самого сооружения. Планируется заменить все ванты, обновить их защитные оболочки, восстановить ограждения, а также создать отдельные зоны для пешеходов и велосипедистов.

Реконструкция станет одной из крупнейших для рижской транспортной инфраструктуры последних лет. При этом вопрос организации движения на время работ остается одним из ключевых, поскольку от него будет зависеть, насколько серьезно ремонт скажется на жизни города и работе экономики.