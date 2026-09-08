Осень не всегда означает окончательное прощание с теплом. После дождей и первых холодных дней погода порой резко меняется: небо проясняется, ветер стихает, а днем снова становится почти по-летнему тепло. Такой период принято называть бабьим летом, хотя фиксированной даты его начала не существует.

Что на самом деле называют бабьим летом

Бабье лето — народное, а не строго научное метеорологическое понятие. Обычно так называют период устойчивой, сухой, солнечной и относительно теплой погоды, наступающий осенью после заметного похолодания.

Именно возвращение тепла является его характерной особенностью. Если сентябрь с самого начала остается теплым и летняя погода фактически не прерывалась, говорить о бабьем лете не совсем корректно.

Классическая картина выглядит иначе: сначала осень напоминает о себе дождями, прохладными ночами и снижением температуры, а затем на несколько дней или дольше возвращается сухая и солнечная погода.

При этом настоящего лета уже нет. Даже в теплые дни ночи могут оставаться холодными, а разница между дневной и ночной температурой становится весьма заметной.

Почему тепло вдруг возвращается

За красивым названием стоит вполне обычная атмосферная физика.

Продолжительная ясная и сухая погода обычно связана с устойчивой областью высокого атмосферного давления — антициклоном. Облачность уменьшается, осадки прекращаются, ветер часто ослабевает, а солнце днем прогревает поверхность земли и нижние слои воздуха.

Однако осеннее солнце уже значительно слабее летнего, а ночи становятся длиннее. Поэтому после теплого дня температура с наступлением темноты может быстро снижаться.

Продолжительность такого периода определяется устойчивостью атмосферных процессов. Если антициклон быстро сменится циклоном, бабье лето закончится через несколько дней. Если область высокого давления задержится, сухая и теплая погода может сохраняться значительно дольше.

Сколько длится бабье лето

Единой нормы не существует. Бабье лето может продлиться несколько дней, неделю, а при подходящей атмосферной ситуации — и дольше.

Не существует и обязательной даты его начала. Народные календари связывали бабье лето с определенными сентябрьскими днями, но метеорология такого расписания не признает.

В один год заметное потепление может прийти в первой половине сентября, в другой — значительно позднее. А иногда классического бабьего лета практически не бывает.

Почему оно называется «бабьим»

Однозначного объяснения происхождения выражения нет.

Одна из распространенных версий связывает его со старым крестьянским укладом. К началу осени основные полевые работы завершались, после чего женщины могли больше времени уделять домашним занятиям — обработке льна, прядению и ткачеству.

Другая версия связана с тонкой паутиной, особенно хорошо заметной в ясную осеннюю погоду. Серебристые нити, летящие по воздуху, в народных представлениях сравнивали с седыми женскими волосами.

Существовали и старинные поверья о способности женщин словно ненадолго «возвращать» ушедшее тепло. Какая из версий появилась первой, достоверно установить сложно.

Свое «бабье лето» есть и в других странах

Само явление известно далеко за пределами Восточной Европы. В английском языке для периода необычно теплой и спокойной осенней погоды традиционно используется выражение Indian summer.

Существуют собственные названия подобных периодов и в других европейских странах, причем некоторые из них связаны с народным или религиозным календарем.

Но метеорологическая основа одна и та же: после наступления осенней прохлады устанавливается устойчивый антициклон, который на некоторое время возвращает солнечные и относительно теплые дни.

Почему мы так сильно замечаем это тепло

Причина не только в температуре. В июле солнечный и теплый день воспринимается как норма. Осенью все иначе: после дождей, холодных ночей и первых по-настоящему прохладных дней возвращение солнца ощущается особенно сильно.

К этому времени уже меняется сама природа — желтеют листья, дни становятся короче, солнце стоит ниже над горизонтом. Поэтому бабье лето не является настоящим возвращением лета.

Скорее, это теплая пауза посреди осени, продолжительность которой определяет не календарь, а атмосфера.