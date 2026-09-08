Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чему будут учить 17 новых судей в Латвии? 0 69

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обучение начинается

В Академии юстиции Латвии приступили к обучению 17 новых судей из разных регионов страны. Они специализируются на гражданском, уголовном и административном праве, сообщили агентству LETA в академии.

Как отмечают в Академии юстиции, цель программы — подготовить судей не только профессионально, но и эмоционально, чтобы они могли осуществлять правосудие в соответствии с законом и независимо.

Учебный курс предусматривает семинары по гражданскому, уголовному и административному праву. Отдельный блок посвящен основным правам, международному праву в области прав человека и законодательству Европейского союза. Особое внимание будет уделено практическому применению этих норм, их взаимодействию и методологии применения права.

Важное место в программе занимает практическая подготовка. Будущие судьи будут участвовать в моделировании судебных заседаний, анализировать судебные решения и аргументацию, учиться вести процесс, оценивать доказательства и выстраивать профессиональную коммуникацию.

Кроме юридических дисциплин предусмотрены занятия, направленные на развитие стрессоустойчивости, эмоционального интеллекта, навыков эффективного сотрудничества и умения справляться с профессиональным напряжением.

Согласно закону «О судебной власти», в течение первого года после первого назначения на должность судьи городского суда или утверждения в должности судьи окружного суда судья обязан пройти курс для новых судей. Его организует Академия юстиции в соответствии с утвержденной Советом юстиции программой «Для судей с опытом работы до трех лет».

×
#образование #права человека #Латвия #обучение
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: профилактика
Изображение к статье: Кот
Изображение к статье: Запрет на ввоз книг из России и Беларуси
Изображение к статье: ребенок читает

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Автобусное расписание
Наша Латвия
Изображение к статье: Тюрьма
Наша Латвия
Изображение к статье: Мины
Наша Латвия
Изображение к статье: Сингапур
В мире
1
Изображение к статье: Настя Каменских
Lifenews
Изображение к статье: Как выглядеть на 30 в 50: советы от Лизы Элдридж
Люблю!
Изображение к статье: Автобусное расписание
Наша Латвия
Изображение к статье: Тюрьма
Наша Латвия
Изображение к статье: Мины
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео