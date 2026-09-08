В Академии юстиции Латвии приступили к обучению 17 новых судей из разных регионов страны. Они специализируются на гражданском, уголовном и административном праве, сообщили агентству LETA в академии.

Как отмечают в Академии юстиции, цель программы — подготовить судей не только профессионально, но и эмоционально, чтобы они могли осуществлять правосудие в соответствии с законом и независимо.

Учебный курс предусматривает семинары по гражданскому, уголовному и административному праву. Отдельный блок посвящен основным правам, международному праву в области прав человека и законодательству Европейского союза. Особое внимание будет уделено практическому применению этих норм, их взаимодействию и методологии применения права.

Важное место в программе занимает практическая подготовка. Будущие судьи будут участвовать в моделировании судебных заседаний, анализировать судебные решения и аргументацию, учиться вести процесс, оценивать доказательства и выстраивать профессиональную коммуникацию.

Кроме юридических дисциплин предусмотрены занятия, направленные на развитие стрессоустойчивости, эмоционального интеллекта, навыков эффективного сотрудничества и умения справляться с профессиональным напряжением.

Согласно закону «О судебной власти», в течение первого года после первого назначения на должность судьи городского суда или утверждения в должности судьи окружного суда судья обязан пройти курс для новых судей. Его организует Академия юстиции в соответствии с утвержденной Советом юстиции программой «Для судей с опытом работы до трех лет».