Власти Тарту отказались от планов найти перевозчика, который при финансовой поддержке города выполнял бы ранние утренние автобусные рейсы в Ригу, сообщает ERR.

Сейчас первый автобус из Тарту в Ригу отправляется только в 11:10. В конце прошлого года городские власти собирались провести конкурс среди перевозчиков и временно поддержать ранний рейс за счет средств налогоплательщиков. Однако теперь от этой идеи решено отказаться.

«Это связано с изменениями экономической ситуации, которые заставляют нас шире смотреть на положение дел. Кроме того, поступления в городской бюджет оказались меньше ожидаемых, поэтому нам приходится тщательнее оценивать, на что расходовать городские деньги», — пояснил городской секретарь Йири Мелдер.

Пассажиров оказалось недостаточно

В декабре интерес к обслуживанию субсидируемого маршрута проявили две компании — A-buss и Lux Express. При этом Lux Express и ранее выполнял коммерческие рейсы из Риги в Тарту с отправлением рано утром.

Сейчас Lux Express выполняет два рейса в день между Тарту и Ригой, однако перевозчик не планирует возобновлять ранний утренний рейс без финансовой поддержки города. Как отметил руководитель компании Ингмар Роос, пассажиров для этого недостаточно.

По статистике компании, с января по май на наиболее востребованных рейсах между Тарту и Ригой в среднем ездили около 20 пассажиров, а на менее популярных — менее десяти. В июне–августе, в разгар туристического сезона, пассажиропоток увеличился примерно на 30 человек в день, однако в начале сентября вновь пошел на спад.

«20 пассажиров на маршруте Тарту — Рига — это примерно на 30% меньше того уровня, при котором автобусный перевозчик мог бы обслуживать маршрут исключительно за счет доходов от продажи билетов», — отметил Роос.

Вместо автобуса может появиться утренний поезд

Тем не менее раннее утреннее сообщение между Тарту и Ригой в будущем может обеспечить железная дорога.

Эстонский государственный оператор пассажирских поездов Elron планирует в первой половине следующего года дополнить существующий вечерний поезд Тарту — Рига утренним поездом по маршруту Таллин — Тарту — Рига.

Как сообщил руководитель пресс-службы Elron Кристо Мяэ, это станет возможным после того, как на линии Таллин — Тарту начнут курсировать новые электропоезда Škoda.

Компания Eesti Raudtee, управляющая железнодорожной инфраструктурой Эстонии, сообщила Elron, что новые составы на этом направлении можно будет начать использовать с января. Однако точные сроки пока не определены.

В настоящее время Elron выполняет один поезд в день из Тарту в Ригу — вечером. В обратном направлении, из Риги в Тарту, поезд отправляется утром