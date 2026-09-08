Без подарков дорогому Дональду Трампу, а особливо перед выборами – ну никак. Сегодня Кабинет Министров ЛР принимает правовой акт «Об участии Национальных вооруженных сил Латвии в международных операциях в Ормузском проливе».

Обеспечим судоходство!

С чего все это началось, и для чего там наши военные? Вот, так сказать, констатирующая часть, завизированная министром обороны Райвисом Мелнисом:

«После совместных военных ударов США и Израиля по Ирану судоходство в Ормузском проливе сталкивается с постоянными перебоями, начавшимися 28 февраля 2026 года. Целями ударов стали военная инфраструктура Ирана и высшее руководство Исламской Республики Иран.

В ответ Иран нанес удары по военным объектам США в регионе, а также по целям на территории Израиля и государств Персидского залива. Эти действия быстро переросли в региональный конфликт, имеющий далеко идущие последствия для критически важных цепочек поставок (в связи с фактическим закрытием пролива) и усугубивший общую геополитическую нестабильность в регионе.

В ответ на кризис в Ормузском проливе коалиция под руководством США, а также Великобритании и Франции приняла решение начать военные операции, направленные на восстановление и обеспечение свободы судоходства в проливе, поддержание непрерывности коммерческих перевозок, сдерживание дальнейших атак и восстановление доверия к безопасности судоходства в этом водном пути. Хотя активная фаза развертывания сил в рамках этих операций еще не началась, их планируется продолжать до тех пор, пока в Ормузском проливе не будут обеспечены безопасные условия для судоходства.

Действия в рамках этих двух операций не координируются напрямую, однако между ними поддерживается связь посредством офицеров по взаимодействию. В результате конфликта акватория Ормузского пролива оказалась загрязнена различными типами морских мин, и Латвия потенциально могла бы внести вклад в работы по разминированию».

В залив на два года

Казалось бы, ну где Латвия, и где Персидский залив! Ан нет. Уже и сроки предначертаны – наши воины останутся там до 1 сентября 2028 года.

«Возможно направить подразделение Военно-морских сил по обезвреживанию подводных взрывоопасных предметов (оснащенного средствами автономного разминирования) в составе более крупной водолазной группы для проведения операций по разминированию (поиску и нейтрализации мин) – в соответствии с оперативными требованиями и имеющимися возможностями».

Дело, конечно, молодое: пусть там бравые пуйки поныряют. Посмотрят заодно на небоскребы, пустыню, верблюдов. Ведь на сей раз базирование предусмотрено не в глухом Афгане. А в самом что ни на есть райском оазисе мирового империализма.

Но вот какая недолга: вдруг именно в тот момент, когда латышский водолаз будет нырять за иранскими минами, тут у нас, на Балтике, сделается какой карачун? Или, по-настоящему, нам никто не грозит?

В общем, тайна сия велика есть, кунги. Ну и репутация наша, в исламском мире, теперь будет вот такая: опять эта Латвия, в обозе Пентагона!