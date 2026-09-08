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Лето не спешит уходить: какую синоптики обещают во вторник 0 388

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: восход солнца
ФОТО: LETA

Во вторник в Латвии сохранится теплая сентябрьская погода. Днем воздух прогреется до +23 градусов, однако во второй половине дня в некоторых районах возможны кратковременные дожди.

Во вторник температура воздуха в Латвии составит +19...+23 градуса, прогнозируют синоптики. Самая теплая погода ожидается в южных и центральных районах страны.

В первой половине дня осадков практически не прогнозируется. Позже облаков станет больше, а местами в западной и центральной частях Латвии пройдут кратковременные дожди.

Будет дуть умеренный южный ветер, который временами усилится до 9–14 метров в секунду. Из-за порывов на открытых участках и побережье ветер может ощущаться довольно сильным.

Для большинства жителей день будет комфортным для прогулок и работы на открытом воздухе, однако тем, кто планирует поездки во второй половине дня, стоит учитывать вероятность кратковременных осадков.

В Риге существенных осадков не ожидается. Воздух в столице прогреется примерно до +22 градусов, а порывы южного ветра будут достигать 12 метров в секунду.

По данным синоптиков, погоду в регионе формируют две крупные атмосферные системы: к северо-западу от Латвии находится область низкого давления, а к юго-востоку — антициклон. Именно поэтому погода останется теплой, но неустойчивой.

Атмосферное давление составит 1013–1019 гектопаскалей.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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