Среда, 9 сентября, станет самым теплым днем недели в Латвии. В Земгале и на юго-востоке страны воздух местами прогреется до +27 градусов, однако в некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы.

В Латгале и Селии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. В остальных регионах будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Будет дуть слабый и умеренный южный и юго-западный ветер, местами его порывы достигнут 14 метров в секунду.

Ночью и утром температура воздуха составит +11…+17 градусов. Днем ожидается от +19 градусов на отдельных участках побережья до +27 градусов на юге и юго-востоке страны.

В Риге — до +26

В столице небо будет частично покрыто облаками. Возможны кратковременный дождь и гроза. Ночью температура опустится примерно до +15 градусов, а днем воздух прогреется до +26 градусов.