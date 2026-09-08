Вступил в силу обвинительный приговор бывшему представителю спортивного клуба «Бабите» Гиртсу Еске, которому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы за сексуальное насилие над детьми, выяснило агентство ЛЕТА.

Рижский окружной суд решил оставить без изменений приговор суда первой инстанции, который обжаловали Еске и представитель потерпевшего.

Ранее сообщалось, что суд первой инстанции признал Еске виновным в четырех преступлениях, предусмотренных частью четвертой статьи 160 Уголовного закона.

Эта статья предусматривает наказание за действия сексуального характера с целью удовлетворения полового влечения при физическом контакте с телом потерпевшего, если они повлекли тяжкие последствия либо были совершены в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего или против его воли — с применением насилия, угроз либо злоупотреблением доверием, авторитетом или иным влиянием. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет и пробационный надзор сроком до пяти лет.

Признал вину и сотрудничал со следствием

В ходе уголовного процесса обвиняемый признал свою вину и сотрудничал с ведущим процесс должностным лицом, выбрав упрощенную форму завершения уголовного процесса — соглашение о признании вины и наказании.

Как ранее сообщили ЛЕТА в прокуратуре, первоначально стороны договорились о наказании в виде десяти лет лишения свободы.

Однако суд не утвердил соглашение. После его заключения представители потерпевших решили воспользоваться своим правом потребовать компенсацию морального вреда. В результате суд перешел к устному рассмотрению дела с исследованием доказательств в части заявленных требований о компенсации.

Прокуратура считает решение суда справедливым урегулированием уголовно-правовых отношений.

Преступления раскрыли после поездки клуба в Испанию

Уголовный процесс был начат 21 апреля 2025 года после того, как родители детей сообщили, что представитель футбольного клуба совершал действия сексуального характера в отношении их детей в гостиничном номере в Испании с 17 по 19 апреля во время организованной клубом поездки.

Позднее Госполиция, не называя имени подозреваемого, сообщила, что представитель футбольного клуба 1983 года рождения подозревается в сексуальном насилии в отношении трех малолетних в марте и апреле 2025 года. Мужчину заключили под стражу.

После оценки собранных доказательств полиция предложила прокуратуре привлечь мужчину к уголовной ответственности за три оконченных особо тяжких преступления и покушение еще на одно особо тяжкое преступление.

После задержания Еске Латвийская футбольная федерация сообщила, что представитель «Бабите» отстранен от любой деятельности, связанной с футболом.