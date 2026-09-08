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На защиту неба над Латвией прилетели истребители F-18 2 573

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Истребитель F-18

В дополнение к ВВС Турции, уже выполняющим задачи по охране воздушного пространства НАТО, на авиабазе в Эмари (Эстония) начало службу подразделение ВВС Испании на истребителях F-18.

В состав подразделения входят авиатехника и личный состав Воздушно-космических сил Испании. Дополнительный вклад Испании временно увеличивает присутствие ВВС союзников и демонстрирует готовность НАТО при необходимости усиливать воздушную оборону региона дополнительными силами. Начиная с 2015 года испанские ВВС уже четырежды участвовали в миссии по охране воздушного пространства с авиабазы Эмари.

«Мы приветствуем на авиабазе Эмари контингент ВВС Испании, который присоединится к миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии под руководством Турции, — сказал канцлер Министерства обороны Эстони Каймо Кууск».

В ходе отработки взаимодействия с турецкими коллегами испанское подразделение уже совершило совместные ознакомительные полеты на истребителях F-18 и турецких F-16. Летные экипажи отработали взаимодействие друг с другом и ознакомились с особенностями воздушного движения в регионе.

Напомним, что согласно решению Североатлантического совета, ВВС стран-членов НАТО осуществляют охрану воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы. Самолеты миссии воздушной полиции базируются на авиабазе Эмари в Эстонии и на авиабазе Шяуляй в Литве.

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#НАТО #Эстония #Литва #авиация #Испания #Турция #Латвия #ВВС #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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