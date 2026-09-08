Собаки, напавшие на воспитанников детского сада в Царникаве, больше не вернутся к прежним владельцам. Пока полиция расследует уголовное дело, стало известно, что животным своевременно не сделали ревакцинацию против бешенства.

После нападения на группу воспитанников детского сада в Царникаве две собаки, покусавшие шестерых детей и воспитательницу, были помещены в гостиницу для животных в Балтэзерсе. По словам владельца, домой они уже не вернутся, сообщают Новости ТВ3.

Тем временем двое пострадавших детей продолжают лечение в Детской клинической университетской больнице. В детском саду сообщили, что их состояние остается стабильным.

«Мы связались с родителями пострадавших. Ситуация стабильная. Обе девочки находятся в больнице. Надеемся на их скорейшее выздоровление», — рассказала руководитель детского сада «Riekstiņš» Байба Гайдамовича.

Как собаки оказались на улице

Владелец животных Иво Василевскис рассказал, что, по его версии, собаки выбежали с территории частного дома из-за стечения обстоятельств.

По его словам, в тот момент на участке работали специалисты, ремонтировавшие канализацию. Они открыли калитку, которую, как утверждает хозяин, открывать было нельзя, после чего животные убежали.

«Мы не могли представить, что такое может произойти. Территория была оборудована так, чтобы собаки не могли выбраться наружу», — заявил он.

Василевскис также рассказал, что собак привезли из России четыре года назад. По его словам, они росли рядом с маленькими детьми и раньше не проявляли агрессии.

Домой животных не вернут

После происшествия владельцы приняли решение отказаться от дальнейшего содержания собак.

Сейчас животные находятся в гостинице для собак в Балтэзерсе. По словам хозяина, он намерен найти им новых владельцев, причем собак планируют разлучить, поскольку заводчица предупредила о риске повторения подобных инцидентов.

«Нет, однозначно домой они не вернутся. Думаем найти им место где-нибудь в сельской местности», — сказал Василевскис.

Полиция ждет результатов экспертиз

Государственная полиция продолжает уголовный процесс. Сейчас назначаются судебно-медицинские экспертизы, которые должны определить степень тяжести травм, полученных детьми.

«Когда получим результаты экспертиз, станет понятно, какова будет дальнейшая судьба собак», — сообщила представитель Государственной полиции Симона Гравите.

До окончания проверки животные остаются изолированными, а владелец обязан обеспечить, чтобы подобные ситуации больше не повторились.

Выяснились проблемы с вакцинацией

В ходе проверки стало известно еще одно важное обстоятельство — собакам вовремя не была проведена ревакцинация против бешенства.

В Продовольственно-ветеринарной службе сообщили, что клинических признаков заболевания у животных не выявлено. Тем не менее в соответствии с требованиями они будут находиться под ветеринарным наблюдением в течение десяти дней.

Ветеринары призывают не спешить с передачей собак новым хозяевам

Представитель Латвийского общества ветеринарных врачей Лита Конопоре считает, что после нападения собак следовало сразу изъять и передать под контроль государства.

По ее мнению, это позволило бы провести полноценную проверку животных, включая контроль вакцинации.

Эксперт также усомнилась в правильности идеи искать собакам новую семью.

«Недопустимо передавать животное в новую семью, если оно представляет риск и угрозу для общества. Кто будет нести ответственность?» — подчеркнула Конопоре.

Она добавила, что после подобного нападения существует высокая вероятность повторения агрессивного поведения.

Возможна уголовная ответственность владельца

В Министерстве земледелия напоминают, что латвийское законодательство предусматривает ответственность владельцев животных за вред, причиненный собакой человеку. В зависимости от результатов расследования хозяин может быть привлечен к уголовной ответственности.

Одновременно адвокат пострадавших детей Саулведис Варпиньш раскритиковал действия полиции. По его мнению, правоохранительные органы слишком медленно фиксируют телесные повреждения пострадавших, хотя синяки и гематомы со временем могут исчезнуть.

Расследование нападения продолжается, а окончательные решения относительно судьбы собак и возможной ответственности их владельца будут приняты после завершения всех экспертиз.

Трагедия в Царникаве уже привела к обсуждению не только безопасности детей, но и необходимости ужесточить контроль за содержанием собак и ответственностью их владельцев.