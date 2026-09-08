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Пименов день. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 9 сентября 2026 года? 0 49

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пимен Палестинский

9 сентября 2026 года чтят память преподобного Пимена Великого и святого Пимена Палестинского.

Этот день в народе был посвящен рябине. Считалось, что ее надо сажать у дома, чтобы она защищала от пожаров, а еще — собирать и заготавливать, в том числе как лекарственное средство.

О чем вспоминают в Церкви 9 сентября 2026 года

  1. Пимен Великий. Пимен, который получил в истории прозвище Великий, жил в Египте в IV-V веках. Об был глубоко верующим человеком и с раннего возраста чувствовал тягу к уединению и одиночеству. Он принят иноческий постриг в Скитском монастыре и дал обет молчания, поступил в монастырь вместе с родными братьями Анувием и Паисием. Во время набега берберов монастырь был разрушен. Тогда братья переселись в развалины языческого храма Теренуфис. Они были настолько строгими в вере, что даже отказались встретиться с родной матерью. Удивительная вера Пимена принесла ему невероятную славу. К нему за помощью и советом приходили паломники со всех сторон страны. Он был чрезвычайно скромен и очень требователен к себе, но в помощи и совете никогда и никому не отказывал. Он прожил очень долгую жизнь и мирно скончался в 110 лет.

  2. Пимен Палестинский жил в VI веке и почти всю жизнь прожил отшельником в пещере в пустыне Рува. Он ел только растительную пищу и никогда не одевался. Как-то к нему в пещеру попросился переночевать инок Агафоник, а утром пожаловался на холод, что очень удивило Пимена — сам он холода не чувствовал. Оказалось, что с ним ночевал лев, который грел его. При этом он заранее знал, что его судьба — быть съеденным хищниками. Что и произошло позднее.

Народные приметы погоды

— Много рябины уродилось — зима будет суровой.

— Листья рябины уже пожелтели — к сырой осени.

— Гром прогремел — близится бабье лето.

Что можно делать 9 сентября 2026 года

— Принято собирать и заготавливать рябину.

— Хорошо варить ягодное варенье.

— Отлично заняться посадкой кустов и деревьев.

Что нельзя делать 9 сентября 2026 года

— Нельзя ничего подбирать на улице и тем более нести это домой.

— Следует отказаться от крупных покупок.

— Нельзя давать деньги в долг.

— Плохо долго стоять на пороге и вообще держать дверь открытой.

— Очень плохо в этот день произносить бранные слова.

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#вера #культура #традиции #народные приметы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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