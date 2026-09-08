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Почти половина жителей уже проверила, какие данные утекли после кибератаки на CSDD 1 348

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: csdd
ФОТО: LETA

После кибератаки на CSDD почти каждый второй житель Латвии, пользующийся услугами дирекции, уже проверил, какие его персональные данные могли попасть в руки злоумышленников. Однако многие до сих пор этого не сделали, несмотря на доступную возможность проверки.

После кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) на портале e.csdd.lv появилась возможность проверить, какие персональные данные каждого клиента оказались скомпрометированы.

Согласно опросу программы «900 sekundes» (ТВ3), этой возможностью уже воспользовались 46% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет.

Еще 21% респондентов сообщили, что пока не проверяли информацию, но собираются сделать это позже.

В то же время 14% опрошенных заявили, что не намерены выяснять, какие их данные могли попасть в распоряжение хакеров.

Еще 16% участников исследования отметили, что не являются клиентами CSDD, поэтому утечка их не касается.

Оставшиеся 3% не смогли дать определенный ответ на этот вопрос.

Кибератака на CSDD стала одной из самых масштабных в Латвии за последнее время и вновь привлекла внимание к вопросам защиты персональных данных. После инцидента дирекция открыла для клиентов специальный сервис, позволяющий каждому самостоятельно узнать, какая именно информация была раскрыта.

Результаты опроса показывают, что большинство жителей либо уже воспользовались этой возможностью, либо планируют сделать это в ближайшее время. Вместе с тем почти каждый седьмой респондент не собирается проверять, коснулась ли его утечка.

Интерес к сервису CSDD показывает, что вопросы защиты персональных данных становятся для жителей Латвии все более важными после крупных киберинцидентов.

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#хакеры #Латвия #безопасность #CSDD #опрос
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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