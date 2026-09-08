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Рижская дума хочет потратить 300 000 евро непонятно на что 2 1052

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Непонятная закупка

Министерство умного управления и регионального развития (VARAM) потребовало от Рижской думы объяснений в связи с закупкой услуг на 300 000 евро для LinkedIn, сообщила агентству ЛЕТА советник министра по вопросам стратегических коммуникаций Мудрите Грундуле.

Министерство обратилось к председателю Рижской думы Виестурсу Клейнбергсу с просьбой обосновать закупку, объявленную Рижским агентством инвестиций и туризма (RITA). Она называется «Стратегия LinkedIn и рекламные услуги», а предполагаемая стоимость договора составляет 300 000 евро без НДС.

«Сумма существенная»

300 000 евро государственных средств на коммуникационные услуги, связанные с профилем в LinkedIn, — существенная сумма, которая требует дополнительных объяснений.

И общество имеет право получить четкое обоснование того, зачем необходима такая закупка, каких результатов планируется с ее помощью достичь и является ли выбранное решение соразмерным, объяснило свой запрос министерство.

Зачем нанимать подрядчика?

VARAM намерено выяснить, насколько закупка необходима и обоснована, соответствует ли она компетенции самоуправления и принципам рационального использования бюджетных средств.

Рижскую думу попросили объяснить, какие общественные интересы будут реализованы, если по итогам закупки будет заключен соответствующий договор.

Кроме того, министерство хочет знать, оценивало ли самоуправление предполагаемую стоимость договора с учетом требований закона о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица.

Еще один вопрос VARAM касается того, почему эти услуги необходимо закупать на стороне и почему соответствующую работу не может выполнить само Рижское агентство инвестиций и туризма, в частности его Управление инвестиций.

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#финансы #рижская дума #коррупция #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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