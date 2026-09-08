Ущерб, нанесенный бурей имуществу и инфраструктуре Рижского самоуправления, по предварительным оценкам достиг примерно 1,3 миллиона евро. В том числе, сотни деревьев повалены или могут в любое время рухнуть на кладбищах города.

В распоряжении Рижского самоуправления имеется информация о 1624 адресах, где зафиксированы происшествия, связанные с поваленными или поврежденными бурей деревьями и ветками. Пока последствия устранены примерно в трети этих мест.

Весьма сложной остается ситуация и на кладбищах Риги.

На территориях, находящихся в ведении Департамента жилья и окружающей среды, расходы на устранение последствий бури предварительно оцениваются примерно в 377 000 евро. Основная часть этой суммы приходится на уборку поваленных и представляющих опасность деревьев.

На рижских кладбищах обнаружено около 600 упавших или зависших деревьев. Их уборка обойдется примерно в 90 000 евро. Еще около 24 500 евро потребуется для удаления корневых систем примерно 70 вывороченных деревьев.

К настоящему времени на кладбищах убрано около 150 деревьев. Стихия также повредила ограждения нескольких кладбищ.

Напомним, что 22 августа и в последовавшую ночь Латвию накрыла сильнейшая за последние десятилетия летняя буря. В отдельных местах скорость ветра превышала 30 метров в секунду.

Гроза нанесла масштабный ущерб распределительным и магистральным электросетям. В разгар стихии без электричества одновременно оставались до 285 000 потребителей. Из-за перебоев с электроснабжением во многих местах также оказались недоступны связь, автозаправочные станции, а местами и магазины.