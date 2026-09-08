Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ситуация на кладбищах Риги весьма тревожная 0 2073

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кладбище

Ущерб, нанесенный бурей имуществу и инфраструктуре Рижского самоуправления, по предварительным оценкам достиг примерно 1,3 миллиона евро. В том числе, сотни деревьев повалены или могут в любое время рухнуть на кладбищах города.

В распоряжении Рижского самоуправления имеется информация о 1624 адресах, где зафиксированы происшествия, связанные с поваленными или поврежденными бурей деревьями и ветками. Пока последствия устранены примерно в трети этих мест.

Весьма сложной остается ситуация и на кладбищах Риги.

На территориях, находящихся в ведении Департамента жилья и окружающей среды, расходы на устранение последствий бури предварительно оцениваются примерно в 377 000 евро. Основная часть этой суммы приходится на уборку поваленных и представляющих опасность деревьев.

На рижских кладбищах обнаружено около 600 упавших или зависших деревьев. Их уборка обойдется примерно в 90 000 евро. Еще около 24 500 евро потребуется для удаления корневых систем примерно 70 вывороченных деревьев.

К настоящему времени на кладбищах убрано около 150 деревьев. Стихия также повредила ограждения нескольких кладбищ.

Напомним, что 22 августа и в последовавшую ночь Латвию накрыла сильнейшая за последние десятилетия летняя буря. В отдельных местах скорость ветра превышала 30 метров в секунду.

Гроза нанесла масштабный ущерб распределительным и магистральным электросетям. В разгар стихии без электричества одновременно оставались до 285 000 потребителей. Из-за перебоев с электроснабжением во многих местах также оказались недоступны связь, автозаправочные станции, а местами и магазины.

×
#Рига #катастрофа #буря #Латвия #инфраструктура #ущерб
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
1
1
4
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Истребитель F-18
Изображение к статье: профилактика
Изображение к статье: Кот
Изображение к статье: Запрет на ввоз книг из России и Беларуси

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Смогут ли кошки и собаки выжить без людей?
В мире животных
Изображение к статье: Почему пресноводные рыбы не могут жить в море и наоборот?
В мире животных
Изображение к статье: азс
Бизнес
Изображение к статье: Как правильно перевозить черенки растений на большие расстояния
Дом и сад
Изображение к статье: Эффективные способы очистки замшевой обуви
Дом и сад
Изображение к статье: Опасные растительные остатки, которые не стоит оставлять на участке зимой
Дом и сад
Изображение к статье: Смогут ли кошки и собаки выжить без людей?
В мире животных
Изображение к статье: Почему пресноводные рыбы не могут жить в море и наоборот?
В мире животных
Изображение к статье: азс
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео