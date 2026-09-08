Международное исследование PISA показало заметное ухудшение знаний латвийских школьников за последнее десятилетие. Самое резкое снижение произошло в области чтения: почти каждый второй 15-летний подросток не достигает базового уровня читательской грамотности.

Уровень знаний латвийских школьников за последние десять лет существенно снизился, свидетельствуют новые результаты Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), проводимой Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Наиболее серьезное ухудшение зафиксировано в читательской грамотности. По сравнению с 2015 годом средний результат латвийских школьников снизился на 51 балл — почти вдвое сильнее, чем в среднем по странам ОЭСР.

В исследовании 2025 года латвийские 15-летние учащиеся набрали 430 баллов по чтению при среднем показателе по ОЭСР 461 балл. При этом 41% школьников не достигли минимального уровня читательской грамотности, необходимого для полноценного понимания текстов и использования информации в повседневной жизни. Лишь 2,6% участников показали самые высокие результаты.

Исследователи отмечают, что проблема касается не только умения читать, но и способности концентрироваться, удерживать внимание и работать с информацией. Причем тревожные тенденции проявляются уже в начальной школе — аналогичное снижение ранее показало международное исследование PIRLS.

Ухудшились результаты и по другим предметам. По естественным наукам средний показатель составил 468 баллов, что на 17 баллов ниже уровня 2015 года. По математике школьники набрали 460 баллов, потеряв 23 балла за десять лет.

Единственным направлением, где результаты оказались выше среднего уровня стран ОЭСР, стало решение задач с использованием компьютера. Здесь латвийские школьники получили 507 баллов при среднем показателе 500 баллов.

Исследование также выявило заметные различия между отдельными группами учащихся. Одним из важных факторов остается язык общения дома. Около трети участников исследования сообщили, что в семье не говорят по-латышски. Их средний результат по чтению оказался на 84 балла ниже, чем у сверстников, говорящих дома на латышском языке. Среди учащихся программ для национальных меньшинств почти 60% не достигли базового уровня читательской грамотности.

Существенное влияние оказывает и социально-экономическое положение семьи. Разница в результатах по естественным наукам между школьниками из наиболее и наименее обеспеченных семей достигает 78 баллов.

В то же время исследователи отмечают, что само по себе расположение школы — в городе или сельской местности — не является определяющим фактором. После учета социально-экономических условий различия между городскими и сельскими школами становятся значительно менее выраженными.

Авторы исследования подчеркивают, что за последние годы система образования Латвии пережила сразу несколько серьезных изменений: реформу содержания обучения, переход на новые экзамены, реформу языка обучения и длительный период дистанционного образования во время пандемии COVID-19. Однако данные PISA не позволяют сделать вывод, что именно какой-либо из этих факторов стал причиной снижения успеваемости.

В исследовании приняли участие 268 школ и 6968 учеников Латвии, из которых 85% были учащимися девятых классов.

Полученные результаты указывают на то, что наиболее серьезным вызовом для латвийской системы образования сегодня остается развитие читательской грамотности — навыка, который лежит в основе успешного обучения практически по всем школьным предметам.