Клиники Veselības centru apvienība (VCA), Centrālā laboratorija и Mēness aptieka вместе с партнерами по отрасли учреждают Национальный день профилактики.

Это сделано, чтобы привлечь внимание к проблемам профилактики и, что очень важно, к сокращению разного рода препятствий для прохождения своевременных обследований и медицинских проверок в учреждениях здравоохранения Латвии.

«Чем больше мы вкладываем в профилактику и раннюю диагностику, тем более своевременно мы можем заметить риски для здоровья и предотвратить развитие серьезных заболеваний. Поэтому мы учреждаем Национальный день профилактики и создаем «Остановки профилактики», где специалисты в области здравоохранения ближе к людям. Опрос о привычках общества в плане здоровья ясно показывает, что имеется существенный разрыв между знаниями о здоровье и реальными действиями по профилактике. Но одного знания недостаточно — человеку нужны и мотивация, и возможность просто и своевременно действовать. Иногда достаточно одного разговора, измерения кровяного давления или простого теста, чтобы заметить риск и сделать первый шаг в пользу своего здоровья», — говорит председатель правления VCA и Centrālā laboratorija Зане Кактиня.

Дискуссия: «Брешь в профилактике — выбор человека или отсутствие возможностей?»

Национальный день профилактики стартует завтра, 9 сентября, в Риге актуальной презентацией данных новейшего опроса о привычках общества в плане здоровья и дискуссией экспертов «Брешь в профилактике — выбор человека или отсутствие возможностей?».

Эксперты совместно будут искать решения того, как уменьшить разрыв между знаниями и реальными действиями, сделать профилактику более доступной во всех возрастных группах населения, изменить системный фокус с лечения болезни на своевременное сохранение здоровья и перейти от отдельных кампаний к регулярной профилактике на протяжении всей жизни.

В разговоре в том числе примут участие: Зане Кактиня, председатель правления VCA и Centrālā laboratorija; Арис Каспаранс, директор Национальной службы здравоохранения; Айнис Дзалбс, президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей; Зане Мелберга, президент Латвийского общества фармацевтов; Каспарс Ципрусс, генсекретарь Латвийского баскетбольного союза.

Жителям страны в течение СЕНТЯБРЯ будут доступны различные бесплатные мероприятия с советами экспертов и активностью по улучшению профилактики здоровья. Не пропустите широкие возможности проверок!

БЕСПЛАТНЫЕ проверки здоровья в СЕНТЯБРЕ – не пропустите!

9 сентября в Риге, на площади на Новой Тейке у фонтана, с 10.00 до 16.00 посетителям бесплатно будут доступны экспресс-массаж, тейпирование, разговор с физиотерапевтами о профилактике и измерение кровяного давления, а самым маленьким посетителям — детский уголок рисования.

12 сентября с 9.00 до 13.00 на Эспланаде у памятника Райнису в зоне здоровья MyFitness GymDay 2026 будет возможность проконсультироваться с физиотерапевтом, получить тейпирование и экспресс-массаж, измерить кровяное давление и провести тест на оценку гликированного гемоглобина, а самых маленьких посетителей у «Остановки профилактики» будет ждать уличный спортзал. ** 16 сентября** в клинике VCA DiaMed с 9.00 до 19.00 будут доступны различные мероприятия с предварительной регистрацией (больше информации на www.veseliba.lv). В центре внимания этой остановки будет здоровье сердца и сосудов, а также движение. Посетители смогут измерить кровяное давление, проконсультироваться с физиотерапевтом, пройти простые функциональные тесты и принять участие в специально подготовленных занятиях физиотерапией.

24 сентября в торговом центре Domina Shopping с 11.00 до 13.00 «Остановка профилактики» будет посвящена будущим и молодым семьям. Будут доступны расслабляющий экспресс-массаж плеч и тейпирование, а также возможность узнать больше о здоровье и профилактике заболеваний во время беременности и послеродовой период.

Измерение ДАВЛЕНИЯ – приходите в удобное время!

Начиная с 9 сентября и весь месяц (!) Mēness aptieka предлагает возможность бесплатно измерить кровяное давление.

Время работы и адреса Mēness aptieka, в которых можно будет бесплатно измерить кровяное давление, следует смотреть на сайте: menessaptieka.lv/aptiekas.

Консультации ВРАЧЕЙ и СПЕЦИАЛИСТОВ

В течение Национального месяца профилактики жителям будут доступны и другие возможности профилактики, в том числе бесплатные консультации врачей, измерение кровяного давления, советы экспертов и другие мероприятия. Актуальная информация будет опубликована на сайте: www.veseliba.lv.

Справка: по данным опроса*, менее половины жителей отмечают, что за последний год профилактически посещали семейного врача или проводили другие проверки здоровья, например определяли уровень сахара или холестерина в крови.

В Латвии по-прежнему самый высокий показатель предотвратимой смертности в Европейском союзе (ЕС). Да и в плане лет здоровой жизни и ожидаемой продолжительности жизни Латвия входит в число стран ЕС с самыми низкими показателями**. В то же время выделенное на профилактику финансирование является недостаточным и волатильным, существенно отставая от среднего уровня стран ОЭСР.