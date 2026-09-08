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В Латвии на миллионы евро закупят мины. Где их будут ставить? 0 130

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мины

Во вторник правительство поддержало перераспределение 8 496 000 евро на закупку мин для нужд армии.

Решение правительства предусматривает перераспределение 8,5 млн евро из программы "Государственный фонд обороны и безопасности" в подпрограмму "Содержание Национальных вооруженных сил", чтобы обеспечить закупку мин, не превышая общее финансирование, запланированное на обеспечение боеприпасов в 2026 году.

В Министерстве обороны агентству ЛЕТА сообщили, что закупка мин предусмотрена в соответствии с программой инструмента Европейского союза "Security ActionAfor Europe" (Европейский фонд действий в области безопасности - SAFE).

Финансирование на закупку мин предусмотрено и в 2027 и 2028 годах - в размере 9,912 млн евро ежегодно.

Более подробную информацию о планируемом типе мин и объеме закупки министерство не предоставляет из соображений безопасности.

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#Латвия #закупки #безопасность #финансирование #военные расходы #армия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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