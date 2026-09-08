Во вторник правительство поддержало перераспределение 8 496 000 евро на закупку мин для нужд армии.

Решение правительства предусматривает перераспределение 8,5 млн евро из программы "Государственный фонд обороны и безопасности" в подпрограмму "Содержание Национальных вооруженных сил", чтобы обеспечить закупку мин, не превышая общее финансирование, запланированное на обеспечение боеприпасов в 2026 году.

В Министерстве обороны агентству ЛЕТА сообщили, что закупка мин предусмотрена в соответствии с программой инструмента Европейского союза "Security ActionAfor Europe" (Европейский фонд действий в области безопасности - SAFE).

Финансирование на закупку мин предусмотрено и в 2027 и 2028 годах - в размере 9,912 млн евро ежегодно.

Более подробную информацию о планируемом типе мин и объеме закупки министерство не предоставляет из соображений безопасности.