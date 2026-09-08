После вступления в силу нового запрета латвийская таможня зафиксировала первые попытки ввоза из России печатной продукции. В двух случаях частные лица пытались провезти журналы и детективные романы, сообщает Служба государственных доходов (VID).

С 1 по 6 сентября сотрудники Таможенного управления VID выявили два случая, когда частные лица пытались ввезти из России периодические издания и книги.

Речь шла о различных журналах — в том числе о садоводстве и изданиях так называемой желтой прессы, — а также о детективных романах. Таможня не разрешила выпустить эти товары в свободное обращение.

Причина — с 1 сентября 2026 года в Латвии запрещен импорт из России и Беларуси ряда промышленных товаров, относящихся к определенным кодам Комбинированной номенклатуры ЕС. В перечень входят печатные книги, газеты, изображения и другая полиграфическая продукция, а также рукописи, машинописные материалы и планы.

При этом VID обращает внимание на важный нюанс: национальный запрет распространяется только на определенные таможенные процедуры, оформляемые непосредственно в Латвии, и не действует в других странах ЕС.

Например, если товар из России был ввезен в Евросоюз через Эстонию или другую страну и там официально выпущен в свободное обращение, он приобретает статус товара ЕС. После этого при его перемещении между странами Евросоюза дополнительные таможенные формальности не требуются.

Таким образом, ввоз такой продукции из другой страны ЕС уже не находится под контролем латвийской таможни.