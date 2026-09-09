Рижская дума регулярно призывает горожан реже пользоваться личными автомобилями и пересаживаться на общественный транспорт. В столице создают выделенные полосы и перестраивают уличную инфраструктуру, рассчитывая таким образом уменьшить количество машин и пробки.

Однако некоторые жители утверждают, что на практике автобус, троллейбус или трамвай пока не всегда могут конкурировать с автомобилем по скорости и удобству.

Поводом для дискуссии в социальных сетях стал рассказ рижанина, который с детской коляской ждал транспорт возле торгового центра Spice. Не дождавшись автобуса, он отправился в Золитуде пешком. Автобус появился примерно на полчаса позже и оказался настолько переполненным, что попасть в него с коляской было бы практически невозможно.

«В очередной раз автомобиль выигрывает, особенно для семей», — резюмировал он.

Другие участники дискуссии рассказали о похожих ситуациях. Жительница Гризинькалнса пожаловалась, что утром ей пришлось ждать автобус около 20 минут, а когда тот приехал, салон был переполнен.

Житель пригорода Риги отметил, что в его случае общественный транспорт вообще не является удобной альтернативой. По утрам он отвозит жену в Марупе, а затем едет мимо Spice на работу. По его словам, пересаживаться на автобус нет особого смысла, если тот движется по тем же загруженным улицам, а от остановки затем еще нужно идти пешком.

Особенно много претензий касается сообщения с западными районами столицы — Шампетерисом, Золитуде и Имантой, а также Пиньки. Одна из жительниц рассказала, что поездка из Ильгюциемса в Шампетерис на машине обычно занимает 15–20 минут, тогда как ребенку с пересадкой между двумя видами общественного транспорта требуется около 45–50 минут.

Жители также жалуются на недостаточное количество рейсов, опоздания и переполненные автобусы. По словам одной рижанки, в часы большого пассажиропотока на ее маршруте иногда появляется небольшой автобус, который быстро заполняется, тогда как более вместительный транспорт выходит на линию позже, когда пассажиров уже меньше.

Впрочем, в дискуссии звучит и противоположная точка зрения: чем больше людей пересядут на общественный транспорт, тем меньше станет автомобилей и пробок.

Главный вопрос критиков остается прежним: насколько реально отказаться от машины, если поездка на общественном транспорте на некоторых маршрутах занимает в два-три раза больше времени, а сам транспорт может опаздывать, быть переполненным или неудобным для семей с маленькими детьми.