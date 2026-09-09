Министерство здравоохранения предлагает увеличить минимальный срок автономной работы больниц при отключении электроэнергии с 48 до 72 часов. Поводом стала августовская буря, во время которой некоторые медучреждения почти двое суток работали только на генераторах.

Министерство здравоохранения Латвии планирует обязать больницы обеспечивать непрерывную работу не менее 72 часов в случае перебоев с электроснабжением. Об этом в комиссии Сейма по социальным и трудовым делам сообщил заместитель госсекретаря министерства по финансовым вопросам Борис Книгин.

Необходимость пересмотра требований показала сильнейшая за последние десятилетия летняя буря, обрушившаяся на страну 22 августа. Во время непогоды о проблемах с электроснабжением, связью и другими сбоями сообщили 33 лечебных учреждения.

Самые продолжительные отключения были зафиксированы в Прейльской больнице, где генераторы обеспечивали работу 47 часов, и в Акнистской больнице — 44 часа 20 минут. В Прейли, Акнисте, Лудзе и Краславе генераторы работали не менее 28 часов. Во всех случаях запасов топлива оказалось достаточно.

На топливо для генераторов больницы потратили около 6200 евро, и министерство намерено запросить средства на компенсацию этих расходов. Еще примерно 60 тысяч евро оценивается ущерб, нанесенный инфраструктуре медицинских учреждений.

Минздрав предлагает увеличить норматив автономной работы больниц с нынешних 48 до 72 часов, обязав учреждения иметь достаточный запас топлива и генераторы соответствующей мощности.

Еще одной серьезной проблемой во время бури стала связь. Хотя больницы были обеспечены рациями, для длительной работы их возможностей оказалось недостаточно. В министерстве рассматривают внедрение спутниковых технологий.

Председатель парламентской комиссии Андрис Берзиньш предложил использовать спутниковые телефоны, однако, по словам Книгина, это слишком дорого. Более реалистичным вариантом он назвал систему спутникового интернета Starlink, которая при наличии генераторов позволит поддерживать устойчивую связь даже при отключении мобильных сетей.

Кроме того, Минздрав намерен модернизировать информационную систему SAIRIS, чтобы получать данные о ситуации в больницах в режиме реального времени. На это потребуется около 2,5 млн евро.

Последствия бури затронули и семейных врачей. Из-за отключений электричества были испорчены вакцины примерно на 124 тысячи евро, в основном детские препараты, а также вакцины против клещевого энцефалита и дифтерии.

Для защиты холодильного оборудования министерство предлагает оснастить практики семейных врачей источниками бесперебойного питания. На закупку ИБП и аккумуляторов потребуется 3,291 млн евро.

По оценке Минздрава, общий объем финансирования, необходимый для повышения устойчивости системы здравоохранения к подобным кризисам, составляет 61,49 млн евро, из которых 6,01 млн евро требуется на устранение последствий августовской бури и реализацию первоочередных мер.