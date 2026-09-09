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Цены на топливо скоро побьют рекорд. А что дальше? 2 237

Наша Латвия
Дата публикации: 09.09.2026
LTV
Изображение к статье: Заправка

Заправка

На сей раз скачок цен связан не только с событиями в Персидском заливе.

Служба новостей Латвийского ТВ констатировала, что цены на топливо и, в первую очередь, на дизельное, приближаются к рекордным.

Насколько высок сегодняшний уровень цен в историческом разрезе, показывает еженедельный свод средних цен Еврокомиссии. Данные показали, что до сих пор самая высокая средненедельная цена дизельного топлива в Латвии была в апреле этого года — 2 евро 12 центов за литр. А для бензина 95-й марки рекорд сохраняется с июня 2022 года — 2 евро 10 центов.

До прежних максимумов цены еще не дошли, но они стремительно приближаются к этому уровню.

Цены на латвийское топливо во многом следуют за международным оптовым рынком, поэтому, пока в мире ценовое давление сохраняется, и у нас резкого спада не ожидается.

"Тенденция к росту мировых цен есть с начала июля. В тот момент, когда закончилось хрупкое перемирие между США и Ираном. И чем больше происходит каких-то обострений в этом регионе, тем больше и быстрее начинают расти эти цены в мире и, соответственно, у нас на заправках. Мы также можем наблюдать, что цены имеют восходящую тенденцию", - сказала в интервью ЛТВ исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев горючим Иева Лигере.

Особенно резко в этом году выросла именно стоимость дизельного топлива, несмотря на то, что к нему в этом году применена пониженная акцизная ставка.

Сейчас проблема не только в цене сырой нефти. Особенно резко подорожало уже готовое дизельное топливо. Поэтому и цена у насоса может подняться больше, чем можно было бы судить только по цене нефти.

Сырая нефть марки Brent сейчас стоит около 100 долларов за баррель. Рыночная цена Европейского дизельного топлива в пересчете на ту же меру почти в два раза выше. Следовательно, существенная доля подорожания возникает уже после добычи нефти — на этапе переработки.

«Просто в мире не хватает нефтеперерабатывающих мощностей. И на это есть несколько причин. Часть этих мощностей до сих пор стоит за забором или виртуальным забором в Персидском заливе. Украинцы успешно запустили всякие дроны, в разные места попадают. Соответственно, мощность российской нефтепереработки снижается на 3,4 млн баррелей в день. Очень много, и каждый миллион баррелей в день составляет 1% мирового потребления нефти", - пояснил главный экономист «Luminor Bank» Петерис Страутиньш.

При этом торговцы подчеркнули — с доступностью самого топлива в Латвии проблем сейчас нет. Поставки идут, как обычно.

Таким образом, надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.

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#нефть #цены #Латвия #энергетика #геополитика #топливо #экономика
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Эдуард Эльдаров
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