Спустя более двух недель после исчезновения 33 граждан Латвии в Непале их родственникам приходится не только ждать новостей, но и решать десятки юридических вопросов. Государство и Совет присяжных адвокатов начали оказывать семьям бесплатную правовую помощь.

С момента разрушительных наводнений в Непале, во время которых пропали 33 путешественника из Латвии, прошло уже более двух недель. Пока поиски продолжаются, их родственники в Латвии сталкиваются с серьезными юридическими и бытовыми проблемами — от оплаты счетов до доступа к банковским счетам и управления имуществом, сообщают Новости ТВ3.

Именно этим вопросам была посвящена встреча семей пропавших с министром юстиции, адвокатами и представителями государственных учреждений.

По словам родственницы одного из пропавших Иевы Таранды, многим семьям сложно самостоятельно разобраться в юридических процедурах.

«Нужно оплачивать счета, оформлять наследственные дела, понимать, как жить дальше. Есть люди, которые просто не знают, как юридически решить все эти вопросы. Эти бюрократические горы просто ужасны», — рассказала она.

Какие проблемы приходится решать семьям

Речь идет не только о повседневных расходах. Во многих случаях необходимо получить доступ к банковским счетам пропавших, выполнять кредитные обязательства, управлять бизнесом или оформлять опеку над детьми.

Министр юстиции Эдвард Смилтенс привел пример, когда деятельность предприятия фактически остановилась из-за исчезновения владельца.

«Есть случай, когда у компании один владелец, а его жена — единственный сотрудник. Нет доступа к счету, невозможно выставлять счета. Такие ситуации нужно решать через суд, устанавливая попечительство», — пояснил министр.

Адвокаты окажут помощь бесплатно

Чтобы семьи не оставались с этими проблемами один на один, Совет присяжных адвокатов Латвии решил предоставить бесплатную юридическую помощь.

По словам председателя совета Саулведиса Варпиньша, каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Для получения помощи родственникам необходимо обратиться в Совет присяжных адвокатов и приложить справку, подтверждающую статус пропавшего человека. Такая мера должна исключить возможные попытки мошенничества.

Кроме того, Министерство юстиции разместило на своем сайте рекомендации по решению наиболее распространенных вопросов — от урегулирования финансовых обязательств до оформления попечительства и управления имуществом. Этот список обещают расширять по мере появления новых обращений.

Пока судьба пропавших остается неизвестной, государство пытается помочь их семьям решить хотя бы те проблемы, которые можно урегулировать уже сейчас.