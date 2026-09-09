В пятницу центр Риги вновь станет местом встречи сотен корги. Организаторы рассчитывают превзойти прошлогодний рекорд по числу участников, а программа впервые включает выбор короля и королевы праздника.

В пятницу, 11 сентября, в центре Риги уже в четвертый раз состоится Королевская прогулка корги. По словам председателя общества «Друзья корги Латвии» Герды Пулкстене, в этом году организаторы рассчитывают установить новый рекорд по числу собак, участвующих в мероприятии.

В прошлом году на прогулку собрались 198 корги, и теперь владельцы надеются превзойти этот результат.

Главным новшеством станет выбор короля и королевы Королевской прогулки корги — такая церемония пройдет впервые.

После прогулки праздник продолжится в парке Кронвалда, где участников ждут британский чайный пикник, музыкальная программа и конкурс костюмов. Владельцы смогут представить своих питомцев в семи номинациях, а вечером для участников организуют дискотеку в культурном пространстве «Burbulis».

Мероприятие уже стало ежегодной традицией для любителей этой породы и с каждым годом собирает все больше участников. Помимо владельцев корги, на прогулку обычно приходят и многочисленные зрители.

Почетной гостьей праздника станет посол Великобритании в Латвии Кэти Лич, что символично, ведь именно корги долгие годы считались любимой породой британской королевской семьи.

Если рекорд будет побит, нынешняя прогулка станет самой массовой встречей корги за всю историю проведения мероприятия в Латвии.