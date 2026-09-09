В Аугшдаугавском крае нашли один из самых крупных кладов последних лет — горшок с 840 серебряными монетами, украшениями и другими ценностями середины XVII века. Однако пока неизвестно, попадет ли находка в музей: этому мешают юридические вопросы.

Недалеко от латвийско-литовской границы в Аугшдаугавском крае литовский кладоискатель обнаружил редкий клад XVII века. Все ценности находились в глиняном горшке, который был закрыт старинной серебряной брошью, сообщает программа «900 секунд» (ТВ3).

После обнаружения находку передали в Государственную полицию, а затем — специалистам Национального управления культурного наследия.

По словам археолога Марциса Калниньша, клад включает 840 серебряных монет, шесть крупных талеров, серебряную брошь, два кольца и сам глиняный горшок.

«Это культурно-исторически значимая находка. Не каждый год обнаруживаются ценности такого масштаба, да еще и вместе с горшком», — отметил эксперт.

По оценке специалистов, клад относится к середине XVII века. В то время талеры и более мелкие серебряные монеты широко использовались в Европе — подобно тому, как сегодня используется евро.

Археологи поясняют, что покупательная способность этих денег была весьма высокой.

«За шесть талеров тогда можно было купить обувь, а примерно за десять — лошадь», — рассказал Калниньш.

Национальное управление культурного наследия хотело бы передать находку в Даугавпилсский музей, чтобы она стала доступна посетителям. Однако пока этому мешают юридические обстоятельства.

Дело в том, что клад нашли на частной земле, а поисковые работы не были согласованы с владельцем участка. По закону именно собственнику принадлежит найденное имущество. При этом связаться с ним пока не удалось — известно лишь, что он находится на заработках за границей.

По предварительным оценкам, рыночная стоимость найденных монет и украшений составляет не менее 3000 евро. Однако специалисты подчеркивают, что их историческая ценность значительно выше денежной.

Сейчас главная задача — определить правовой статус находки, от которого будет зависеть, где в итоге окажется один из самых интересных кладов, обнаруженных в Латвии за последние годы.