Китайские власти официально подтвердили, что все 33 пропавших без вести жителя Латвии находились на территории Китая. Информации о том, что путешественники пересекли границу и вернулись в Непал, нет, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

Таким образом, в момент катастрофических наводнений и оползней в Гималаях латвийские путешественники, вероятнее всего, находились на тибетской стороне границы. Китайские власти также попросили Латвию предоставить образцы ДНК для сравнения.

Ранее сообщалось, что на китайской стороне возле пограничного пункта были обнаружены вещи путешественников. Сейчас МИД выясняет, будут ли они сфотографированы и можно ли будет использовать снимки для идентификации. В Непале на этой неделе ожидается прибытие специалистов Красного Креста по ДНК, которые должны ускорить сопоставление образцов.

Представитель Консульского департамента МИД в Непале Юргис Барканс также выясняет возможность доставки в Латвию вещей путешественников, оставшихся в гостиницах. Сначала необходимо установить их количество и возможность идентификации, после чего можно будет договариваться с перевозчиками.

МИД отмечает, что не все родственники получили или полностью поняли направленную на прошлой неделе информацию о необходимых действиях и формальностях. Им повторно направили подробные разъяснения, подготовленные на основе информации Министерства благосостояния, Министерства юстиции, Латвийского союза самоуправлений и Министерства образования и науки. В среду Минюст проведет встречу с родственниками, чтобы ответить на их вопросы.

Министерство также призывает связаться с ним родственников, которых пока нет в списке контактных лиц, но которые считают, что должны получать информацию напрямую. Сейчас особенно важно, чтобы близкие получили справку о присвоении путешественникам статуса пропавших без вести. Жители Латвии объявлены в международный розыск, а соответствующий документ необходим родственникам для оформления других формальностей.

Канцелярия президента Латвии также предложила МИД привлечь омбудсмена, который готов по мере возможности консультировать как министерство, так и родственников пропавших.

Как сообщалось, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледовых обломков, после чего из ледникового озера хлынули вода и грязь. Стихийное бедствие привело к масштабным разрушениям в Непале и Китае. По данным на 3 сентября, подтверждена гибель 1252 человек, еще 4216 числятся пропавшими без вести.

Недалеко от эпицентра катастрофы находилась крупная группа туристов из Латвии, организованная любителями йоги из Yantra. Еще несколько латвийских туристов путешествовали в составе группы местной компании Mighty Himalayan Trek.

МИД известно, что трое жителей Латвии, находившихся тогда в регионе, не пострадали. Еще 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести.