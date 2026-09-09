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Неужели правда? - Синоптики уточнили прогноз на среду 0 431

Наша Латвия
Дата публикации: 09.09.2026
LETA
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В среду температура воздуха в Латвии повысится до +22…+27 градусов, лишь местами на побережье Курземе она не превысит +20 градусов, прогнозируют синоптики.

День будет преимущественно солнечным, больше облаков ожидается в Курземе. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Южный ветер усилится в порывах до 10–15 метров в секунду, во время грозы порывы могут быть сильнее.

В Риге солнце временами будут закрывать облака, возможны кратковременный дождь и гроза. Южный ветер станет умеренно сильным, порывы достигнут 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +26 градусов.

Погоду определяет область низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1002 гектопаскалей в Курземе до 1009 гектопаскалей в Латгале.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #гроза #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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