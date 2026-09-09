Правительство Латвии утвердило новые правила оценки знаний школьников. Уже с 2026/2027 учебного года ученики смогут улучшать полученные оценки, девятиклассников ждет новый централизованный экзамен, а для старшеклассников отменят одно из прежних обязательных требований.

Во вторник, 8 сентября, Кабинет министров утвердил предложенные Министерством образования и науки поправки к стандартам основного и среднего образования.

Сколько оценок можно будет исправить

Каждая школа по-прежнему будет устанавливать собственный внутренний порядок оценивания.

Для учеников 1–3-х классов школа должна предусмотреть возможность улучшать полученные за год суммативные оценки по учебным предметам.

Учащиеся 4–12-х классов смогут в течение учебного года улучшить как минимум одну, но не более трети суммативных оценок по каждому предмету. При этом каждую конкретную оценку разрешается исправить только один раз.

Министр образования и науки назвала решение правительства важным шагом к более понимающей школе.

По ее словам, необходимо добиться того, чтобы ошибка в процессе обучения воспринималась не как наказание, а как возможность улучшить свои знания.

Девятиклассников ждет новый экзамен

С 2026/2027 учебного года в 9-х классах вводится централизованный экзамен по естественным наукам.

На первом этапе он фактически станет инструментом оценки уровня знаний: минимальный процентный порог к результатам этого экзамена применяться не будет. Поэтому его результат не должен стать препятствием для окончания основной школы.

Экзамен позволит оценить реальный уровень знаний школьников по естественным наукам и определить, какие изменения необходимы в учебном процессе.

Старшеклассникам дали право выбора

Изменения ждут и учащихся средней школы. Отменяется требование обязательно сдавать хотя бы один экзамен высшего уровня.

Теперь школьники смогут самостоятельно решать, нужен ли им такой экзамен — например, для дальнейшего поступления и получения образования.

Учителей должны подготовить

Государственному агентству развития образования (VIAA) поручено организовать повышение профессиональной квалификации педагогов в связи с введением экзамена по естественным наукам.

До 30 сентября 2026 года агентство должно также оценить, насколько школы обеспечены необходимыми учебными материалами по естественно-научным предметам.

А до 30 октября школам и педагогам должны предоставить программу нового экзамена, примеры заданий, разъяснения условий его проведения и необходимые консультации.

Таким образом, уже в 2026/2027 учебном году система оценивания в латвийских школах станет заметно гибче: ученики получат больше возможностей исправлять результаты, однако количество таких попыток останется ограниченным.