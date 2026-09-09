На улицы Риги впервые вышел почти 25-метровый электробус. Испытания должны показать, сможет ли городской транспорт стать вместительнее без перестройки инфраструктуры.

В Риге начались испытания самого длинного электробуса, который когда-либо выезжал на улицы столицы. Почти 25-метровая машина должна помочь понять, готова ли городская инфраструктура к более вместительному общественному транспорту, сообщают Новости ТВ3.

Новый электробус более чем на шесть метров длиннее привычных 18-метровых автобусов и состоит из трех секций. Он рассчитан на 183 пассажира, а запас хода на одной зарядке достигает 260 километров.

В Rīgas satiksme объясняют, что сейчас оценивают не только вместимость нового транспорта, но и его способность работать в реальных городских условиях.

«Нам необходимо понять, насколько такая конструкция подходит нашей инфраструктуре: как автобус будет останавливаться на остановках, использовать конечные станции и обслуживаться в депо», — рассказал руководитель транспортного управления Rīgas satiksme Андрис Лубанс.

По его словам, уже сейчас есть несколько автобусных и троллейбусных маршрутов, где подобные машины могли бы работать без проблем для дорожного движения.

Одновременно предприятие готовится к новой закупке общественного транспорта. Пока речь идет о приобретении 18-метровых автобусов, однако они получат более удобную планировку салона: двери больше не будут открываться внутрь, благодаря чему увеличится пространство для пассажиров, детских колясок и людей с ограниченной мобильностью.

Испытания показали, что управлять таким транспортом сложнее. Для работы на 25-метровом электробусе водителю требуется категория D и E.

«Очень хорошо, что мы можем перевозить больше людей одним транспортным средством. Но такой автобус требует большей концентрации внимания, потому что он значительно длиннее обычного», — отметил водитель Кристап.

Пока испытания не означают, что такие электробусы вскоре появятся на маршрутах Риги. После завершения тестов Rīgas satiksme проанализирует, насколько новый транспорт подходит для городских улиц, остановок и депо.

Если результаты окажутся успешными, в будущем Рига сможет увеличить провозную способность общественного транспорта без увеличения числа рейсов.