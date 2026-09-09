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Погода резко изменится: в четверг Латвию ждут похолодание, ливни и ветер до 20 м/с 0 233

Наша Латвия
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: осенний лист
ФОТО: LETA

После аномально теплой среды в Латвии заметно похолодает. В четверг температура не превысит +18 градусов, во многих районах пройдут дожди, а на побережье Курземе ожидаются сильные порывы ветра.

В четверг жителей Латвии ждет резкая смена погоды. После теплого дня температура воздуха понизится, а небо большую часть времени будет затянуто облаками.

По прогнозам синоптиков, как ночью, так и днем воздух прогреется лишь до +12…+18 градусов.

В течение дня временами будет идти дождь. Во второй половине дня, начиная с западной части страны, облачность местами станет менее плотной, и ненадолго выглянет солнце. В отдельных районах возможны грозовые ливни.

Одновременно усилится ветер. В западной и центральной части Латвии днем порывы юго-западного ветра достигнут 11–16 метров в секунду, а на южном побережье Курземе — до 20 метров в секунду.

Это означает, что жителям стоит быть готовыми не только к более прохладной погоде, но и к неблагоприятным условиям на дорогах и побережье. Во время сильных порывов ветра следует соблюдать осторожность, особенно вблизи деревьев и временных конструкций.

В Риге также ожидаются периодические дожди. Несмотря на это, временами будет выглядывать солнце. Температура воздуха в столице составит +14…+17 градусов, а порывы юго-западного ветра днем усилятся до 14 метров в секунду.

Таким образом, четверг станет заметно прохладнее предыдущего дня и принесет типичную для сентября переменчивую погоду с дождями, ветром и кратковременными прояснениями.

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#погода #ветер #Латвия #безопасность #сентябрь #дождь #изменение климата
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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