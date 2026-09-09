«В прошлом месяце умер мой родной брат. После его смерти открылось наследство в виде квартиры (в свое время была подарена моими родителями) и денежных сбережений в банке.

У брата была гражданская жена и общий с ней несовершеннолетний ребенок. Также еще жива моя мать — но она отказалась от наследства в пользу внука. Имею ли я как сестра тоже право на какую-то часть наследства после смерти брата – с учетом, что мне родители не дарили ничего? Читательница bb.lv»

Отвечает присяжный нотариус Рижского окружного суда Санта ТЕРЕХИНА:

– Если нет завещания, закон устанавливает очереди наследников:

К первой категории относятся переживший супруг и дети наследодателя.

Вторая категория – ближайшие по степени родства родственники. То есть родители умершего и его родные братья/сестры (в случае, если их уже нет в живых – их дети) плюс переживший супруг.

Третья категория – сводные братья/сестры плюс переживший супруг.

Четвертая категория — более дальние родственники плюс переживший супруг.

Исходя из описанной ситуации, у покойного остался несовершеннолетний ребенок, который, по закону, и является наследником первой категории. Состояли ли родители ребенка в браке, в данном случае неважно: если отцовство установлено, ребенок имеет право на наследство отца точно так же, как и ребенок, рожденный в законном браке.

А вот гражданская жена наследницей по закону не является. То, что сегодня принято называть гражданским браком, юридически таковым не является. Единственное, на что, возможно, может иметь право так называемая «гражданская жена» – если во время совместного проживания с умершим она делала какие-то вложения в его имущество, она может рассчитывать на возврат этих вложений, если сможет документально подтвердить данные факты.

Теперь о возможности сестры получить какую-то часть наследства после смерти брата. Единственный возможный вариант – если бы ребенок был совершеннолетним и по каким-то причинам сам отказался бы от наследства: в этом случае сестра могла бы претендовать как наследница второй очереди.

Но речь тут идет о несовершеннолетнем ребенке; это означает, что отказ от наследства, во-первых, не может быть без согласия сиротского суда, а во-вторых, как следует из содержания вопроса, отказываться от наследства никто не собирается в принципе.

Таким образом, если ребенок брата принимает наследство, очередь сестры не наступает. И то обстоятельство, что, в отличие от брата, ей родители ничего не подарили, юридически совершенно не имеет никакого значения.