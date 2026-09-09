В сентябре в магазинах ООО «Latvijas Tirgotāju savienība» («LaTS») с началом нового учебного года вырос спрос на сладости, закуски и напитки. Одновременно, реагируя на интерес покупателей к доступным готовым обедам и ужинам, компания расширила ассортимент готовых блюд.

«В сентябре мы очень четко видим сезонные изменения в покупательских корзинах. С возвращением школьников за парты вырос спрос на сладости, различные закуски и напитки, которые удобно брать с собой. Одновременно мы видим интерес к продуктам, позволяющим быстро организовать обед или ужин для всей семьи. Поэтому одно из направлений, по которому мы сейчас расширяем ассортимент, — готовые блюда», — рассказывает коммерческий директор LaTS Виталий Рощин.

Ассортимент готовых блюд стал более разнообразным, чтобы покупатели могли выбрать как легкую еду, так и полноценный обед. В интернет-магазине значительное место в разделе кулинарии занимают супы, салаты и готовые обеды, а в целом выбор простирается от блинов и блюд из макарон до мясных и рыбных блюд, гарниров и другой готовой еды.

Цель расширения ассортимента — предоставить покупателям выбор для самых разных повседневных ситуаций: обеда на работе, еды после школы или ужина дома. В ассортименте сохраняются как хорошо знакомые покупателям традиционные блюда, так и появляются новые вкусы.

Развитию сегмента готовой кулинарии способствует изменение повседневных привычек покупателей: наряду с ценой и качеством всё большее значение приобретают удобство и возможность сэкономить время. Готовую еду можно взять с собой на работу и полноценно пообедать даже там, где поблизости нет кафе или столовой. Это практичное решение для людей, у которых нет времени или желания каждый день готовить обед с собой.

Такое предложение особенно актуально для магазинов у дома и региональных торговых точек, где готовая кулинария может стать альтернативой отсутствующим поблизости заведениям общественного питания. Покупатель может выбрать не только небольшую закуску, но и суп, салат или сытное горячее блюдо.

«Сегодня покупатель ожидает от продуктового магазина большего, чем просто возможность приобрести продукты, из которых затем дома нужно приготовить еду. У части людей в рабочие дни просто нет времени на готовку, но при этом они хотят нормально поесть горячего, а не просто перекусить. Поэтому мы видим потенциал для дальнейшего расширения этой категории — как за счет традиционных и хорошо знакомых блюд, так и за счет новых вкусов», — подчеркивает В. Рощин.

ООО LaTS было основано в 2007 году с целью объединить малых и средних латвийских розничных продавцов продуктов питания, сократить расходы и повысить конкурентоспособность. В настоящее время сеть объединяет около 270 предприятий и насчитывает более 700 физических торговых точек по всей Латвии.