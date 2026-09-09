В конце августа школам Латвии был разослан подготовленный Центром защиты детей буклет для первоклассников. Он предназначен для детей и их родителей, однако внимание привлекли не включённые в него права и обязанности, а иллюстрации.

Передача TV3 «Bez Tabu» обратила внимание на странные ошибки в иллюстрациях буклета, разосланного латвийским школам. На некоторых рисунках у детей изображено по шесть пальцев, у одного мальчика оказалось три ноги, а у другого — три руки. Читатели предполагают, что картинки могли быть созданы с помощью искусственного интеллекта.

Мать первоклассницы Сандра удивлена тем, что подобные иллюстрации прошли проверку. Ее также заинтересовало, сколько стоило изготовление такого издания.

В Центре защиты детей пояснили, что получили окончательную версию буклета лишь в конце августа, когда он уже был отправлен школам. Отзывать тираж решили не сразу, предпочтя искать решение проблемы совместно с исполнителем.

Директор центра Наталия Апране отметила, что перед публикацией материал тестировали, однако дефекты изображений тогда остались незамеченными. При этом, по ее словам, содержащаяся в буклете текстовая информация является корректной.

Всего было напечатано 20 000 экземпляров. Разработка и доставка этого и еще одного буклета обошлись в общей сложности в 29 000 евро.

Глава издательства «Liels un mazs» Алисе Нигале оценила результат гораздо жестче, назвав увиденное вопиющим непрофессионализмом.

Исследователь искусственного интеллекта Эвалдс Уртанс, в свою очередь, считает, что причина не в самой технологии, а в качестве ее применения. По его словам, подобных ошибок можно было избежать при тщательной проверке готовых изображений.