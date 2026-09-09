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Русские в своем пузыре общаются по-русски - мама обеспокоена ситуацией в латышской школе 7 2812

Наша Латвия
Дата публикации: 09.09.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Девочка в классе

В Латвии вновь активизировался вопрос об использовании русского языка — на этот раз в школах. В социальной сети “Threads” мать поделилась опытом своей дочери, указав, что в классе с латышским потоком русскоязычные дети между собой общаются на русском языке.

“Вчера дочь грустно сказала — в классе нас только трое латышей,” — пишет Илзе. Она рассказывает, что в классе 20 детей, но только трое детей разговаривают между собой по-латышски. По словам матери, русскоязычные дети якобы создали свой круг и между собой говорят только по-русски.

“В нашем случае абсолютно все русские дети создали свой пузырь. Да, если к ним обращаются по-латышски, то отвечают по-латышски, но кучкуются только между собой и обособляются,” — поясняет она.

В комментариях можно прочитать разные мнения о том, на каком языке детям следовало бы общаться между собой. Другая мама подчеркивает, что ее опыт иной: “У ребенка родной язык русский, с латышами в классе говорит по-латышски, с русскими, конечно, по-русски. Никаких проблем нет.”

В свою очередь, @chatmaster_lv считает, что в такой ситуации нет ничего необычного и дети могут выучить друг у друга оба языка: “Вот вам и реальность, а не “русский язык не нужен”. Ничего. Пусть учатся друг у друга. Я в детстве тоже учил латышский язык у латышских детей, а они у меня — русский язык. Сейчас нам около 40 лет, до сих пор очень хорошо общаемся.”

Часть комментаторов указывает, что формирующиеся у детей круги друзей не всегда определяются только языком. Один комментатор пишет, что и латышские дети тоже нередко делятся на свои “пузыри”.

В свою очередь, Инесе делится еще одним примером: “Отпрыск рассказывает, что русскоязычные дети тоже кучкуются между собой и с ним разговаривают по-английски”.

В дискуссии звучат и воспоминания о детстве во времена, когда языковые границы в школе воспринимались иначе. Например, Елена вспоминает свою детскую дружбу с латышской девочкой и то, что обе между собой говорили по-русски.

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#образование #русский язык #школа #интеграция #общение #латышский язык #дети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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