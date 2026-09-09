Наличные деньги остаются законным средством платежа, однако для крупных покупок и других сделок в Латвии действуют ограничения. Это касается не только бизнеса, но и обычных частных лиц, напоминает lvportals.lv.

Наличные деньги остаются законным средством платежа, однако для крупных покупок и других сделок в Латвии действуют ограничения. Это касается не только бизнеса, но и обычных частных лиц, напоминает lvportals.lv.

Главное правило: частные лица не могут совершать наличными сделки на сумму свыше 7200 евро. Ограничение действует независимо от того, кто является второй стороной сделки — физическое или юридическое лицо. Нельзя обойти это правило, разбив одну покупку на несколько наличных платежей.

Есть и отдельное правило для недвижимости: сделки с недвижимым имуществом наличными запрещены независимо от суммы.

Например, если автомобиль стоит 6000 евро, физическое лицо может полностью рассчитаться за него наличными, но, если машина стоит 11 000 евро, всю сумму наличными платить нельзя. До 7200 евро можно передать наличными, а оставшуюся часть необходимо перечислить безналичным способом.

При покупке автомобиля за наличные специалисты Службы госдоходов (СГД) советуют сохранять документы, подтверждающие как саму сделку, так и оплату. Если автомобиль покупается у предприятия, доказательством может служить кассовый чек. При сделке между двумя частными лицами — например, договор купли-продажи с указанием суммы. Это может понадобиться, если СГД попросит объяснить происхождение средств.

Отдельно следует учитывать правила для денежных подарков. Если деньги подарил супруг или родственник до третьей степени родства, такой подарок не облагается подоходным налогом независимо от суммы. К таким родственникам относятся, в частности, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, братья, сестры, дяди, тети, племянники и племянницы.

Если же подарок получен от человека, который не является супругом или близким родственником до третьей степени, налогом не облагается сумма до 1425 евро от одного дарителя в течение календарного года. С суммы сверх этого лимита уже возникает облагаемый доход.

При этом общий размер необлагаемых доходов тоже имеет значение. Если за год их сумма превышает 10 000 евро, такие доходы необходимо указать в годовой декларации.

СГД обращает внимание и на то, что безналичные операции обычно проще подтвердить: банковский счет сохраняет информацию о плательщике, получателе, сумме и времени платежа. Происхождение крупных сумм наличных впоследствии доказать может быть сложнее.