В Латвии хотят установить единые правила для создания и работы питомников домашних животных. Омбудсмен Карина Палкова призвала правительство до 1 декабря разработать регулирование, которое защитит жителей от постоянного лая, воя, неприятных запахов и других неудобств.

Поводом для инициативы стала проблема, которую, как выяснилось, действующее законодательство фактически не позволяет эффективно решать. Сейчас в Латвии нет единых правил создания питомников и контроля за их деятельностью в тех случаях, когда животные содержатся надлежащим образом, но при этом серьезно мешают соседям.

Закон о защите животных обязывает владельца следить за тем, чтобы его питомцы не мешали и не угрожали людям и другим животным. За нарушение требований к содержанию животных предусмотрена ответственность.

Но возникает правовой пробел, если собаки, например, постоянно лают или воют, а от питомника распространяются запахи, при этом формальных нарушений требований к благополучию животных нет.

Теоретически владельца можно было бы привлечь к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Однако, как отмечает омбудсмен, на практике этот механизм работает не всегда. Государственная и муниципальная полиция в отдельных случаях отказывались начинать административные производства, объясняя, что ответственность за нарушение общественного порядка не распространяется на шум, создаваемый животными.

Десять собак не дают соседям спать с 2022 года

В качестве показательного примера Карина Палкова приводит ситуацию на улице Мисас в Риге, где в одном из домов работает собачий питомник.

По словам местных жителей, там содержатся не менее десяти собак. Их продолжительный лай и вой, в том числе по ночам, мешают соседям отдыхать и существенно влияют на качество жизни.

Причем эта проблема возникла не вчера — жители утверждают, что вынуждены мириться с шумом с 2022 года.

Омбудсмен считает, что одних штрафов для решения подобных конфликтов недостаточно. Владелец питомника может заплатить штраф и продолжить заниматься коммерческой деятельностью, а для соседей ничего не изменится.

Поэтому необходим механизм, позволяющий не только наказывать за уже произошедшие нарушения, но и заранее предотвращать постоянный шум, запахи и другие неудобства.

«Деятельность питомника животных не может быть важнее права человека на покой и безопасность в собственном доме. Человек имеет право спокойно отдыхать, заботиться о своем здоровье и обеспечивать детям среду, способствующую их полноценному физическому и эмоциональному развитию», — подчеркнула Карина Палкова.

Кто должен контролировать питомники?

Проблема заключается еще и в том, что в Латвии до сих пор нет единого определения питомника домашних животных и не определено, какое именно министерство должно отвечать за разработку соответствующих правил.

Ранее по предложению Министерства земледелия питомники домашних животных включили в описание застройки учреждений по уходу за животными в классификаторе видов использования территорий. Омбудсмен считает это шагом в правильном направлении, но отмечает, что конкретного порядка создания и надзора за питомниками это не устанавливает.

Не решит проблему полностью и регулирование Евросоюза в сфере благополучия и отслеживаемости собак и кошек. Оно касается содержания и разведения животных, их регистрации, отслеживаемости и торговли, но не устанавливает правил размещения питомников и контроля за их влиянием на соседей.

В качестве возможного образца Палкова предлагает использовать правила, которые уже действуют для приютов и гостиниц для животных. Для них установлены конкретные требования к регистрации и работе, учитывающие в том числе интересы людей, живущих поблизости.

Теперь омбудсмен ожидает от правительства конкретного решения: единые правила создания и контроля питомников должны обеспечить баланс между правом заниматься разведением животных и правом соседей на тишину, безопасность и нормальные условия жизни.