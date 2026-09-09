Четверг будет значительно прохладнее среды - температура и ночью, и днем составит +12..+18 градусов. Временами ожидаются дожди, местами возможны грозовые ливни. На западе и в центральных регионах страны юго-западный ветер усилится до 11-16 метров в секунду, на побережье Курземе его порывы могут достичь 20 метров в секунду.

В пятницу и субботу местами пройдут кратковременные дожди, а воскресенье может быть более дождливым. При умеренном западном ветре максимальная температура воздуха составит +15...+20 градусов, ночью столбики термометров местами опустятся до +6...+8 градусов.

Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе резких колебаний температуры не ожидается, временами возможен дождь.