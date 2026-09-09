Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) получила более 2500 требований о компенсации из-за масштабной утечки персональных данных. Чаще всего заявители требуют выплатить им по 10 000 евро, однако в дирекции считают подобные обращения преждевременными.

Руководитель департамента коммуникации CSDD Мартиньш Малмейстер сообщил, что требования о компенсации поступили на разные адреса электронной почты ведомства. На каждое из обращений дирекция ответила индивидуально. Кроме того, CSDD получила официальные заявления, подписанные электронной подписью.

По словам Малмейстера, чаще всего заявители требуют компенсацию в размере около 10 000 евро.

Представитель CSDD подчеркнул, что расследование кибератаки продолжается. Вопрос о возможной выплате компенсаций за получение персональных данных из информационной системы дирекции будет зависеть прежде всего от решения Государственной инспекции данных.

Инспекции предстоит установить, несёт ли CSDD ответственность за несоблюдение требований Общего регламента защиты данных Европейского союза.

Согласно регламенту, физическое лицо может получить компенсацию, если будет доказано, что CSDD не выполнила предусмотренные законодательством обязанности и в результате этого нарушения человеку был причинён ущерб.

Малмейстер подчеркнул, что на данном этапе требовать компенсацию преждевременно. Клиентов проинформируют о дальнейших шагах после принятия соответствующих решений.

Одновременно CSDD продолжает оценивать дополнительные меры, которые можно предпринять для уменьшения возможного ущерба, причинённого утечкой данных.

Как сообщалось ранее, в результате кибератаки на CSDD в начале августа злоумышленники получили персональные данные 1,2 миллиона человек, а также сведения примерно о 200 000 юридических лиц.

Данные были получены из информации о платежах, совершённых в адрес дирекции за последние 18 лет.

После призывов ряда должностных лиц уйти в отставку такое решение приняли как правление, так и совет CSDD.

Министр сообщения Латвии Рихард Козловскис инициировал служебное расследование, которое поручено провести в ускоренном порядке. Его цель — установить все обстоятельства кибератаки и масштабной утечки данных, а также определить ответственных.

В ходе расследования, среди прочего, предстоит оценить договор CSDD с компанией Tet на оказание услуг в области кибербезопасности.

Генеральная прокуратура также начала прокурорскую проверку возможных нарушений или халатности, которые могли привести к утечке данных из информационных систем CSDD.

Государственная полиция, в свою очередь, возбудила уголовное дело по факту кибератаки.

Окончательное решение о возможности получить компенсацию будет зависеть от выводов Государственной инспекции данных и результатов расследований. Самого факта утечки недостаточно: заявителям потребуется доказать нарушение со стороны CSDD и причинённый им ущерб.