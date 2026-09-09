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Увидел проблему — сообщил: в пяти парках Риги испытывают новую систему 0 191

Наша Латвия
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Парк Победы
ФОТО: LETA

Предприятие самоуправления Rīgas meži начало в столичных парках пилотный проект «Видишь, что можно улучшить? Сообщи!». Посетители смогут с помощью QR-кодов анонимно информировать о беспорядке, повреждении инфраструктуры и других проблемах.

Во время реализации пилотного проекта на территориях, находящихся в ведении предприятия, установят специальные QR-коды. Отсканировав их смартфоном, любой желающий сможет анонимно сообщить о замеченной проблеме.

На первом этапе новая система будет работать в пяти местах: парке Сканстес, Верманском саду, Межапарке, парке Победы и Нордекском парке.

Проект реализован по инициативе IT-специалиста и аналитика данных Станислава Давидовича. Он обратился в Rīgas meži и предложил использовать свой профессиональный опыт и знания для внедрения новой системы.

В рамках проекта применяется разработанный им сервис Zonix.lv. Он позволяет посетителям парков после сканирования QR-кода анонимно сообщать о беспорядке, повреждённой инфраструктуре и других недостатках.

Предполагается, что благодаря этому сотрудники предприятия смогут быстрее получать информацию, реагировать на сообщения жителей и организовывать необходимые работы.

С помощью нового инструмента Rīgas meži намерено упростить общение горожан с управляющей организацией. Предприятие рассчитывает, что сведения о повреждениях и беспорядке будут своевременно поступать ответственным сотрудникам, а городские сады и парки станут более ухоженными, безопасными и доступными.

После завершения пилотного проекта Rīgas meži оценит активность жителей, содержание полученных сообщений и практическую пользу сервиса. На основании этих данных предприятие примет решение о дальнейшем использовании системы.

Как сообщалось ранее, в первом полугодии 2026 года оборот Rīgas meži составил 11,185 миллиона евро — на 12,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Прибыль предприятия сократилась в 2,5 раза, до 913 905 евро.

В отчёте руководства компании при этом отмечается, что в первой половине 2026 года Rīgas meži успешно выполнило поставленные финансовые задачи, обеспечив стабильность и устойчивость предприятия.

Компания Rīgas meži зарегистрирована в 2008 году. Её основной капитал составляет 115,418 миллиона евро. Предприятие управляет 62 000 гектаров леса, 399 гектарами рижских парков и зелёных насаждений, а также отвечает за культурно-рекреационный парк «Межапарк».

Пилотный проект даст рижанам простой способ напрямую сообщать о недостатках в городских парках. Если система окажется востребованной и поможет быстрее устранять проблемы, её могут распространить и на другие территории, находящиеся в ведении Rīgas meži.

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#технологии
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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