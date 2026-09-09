Среда стала рекордно теплой сразу для нескольких районов Латвии. Температурные максимумы 9 сентября обновлены на трех метеостанциях, однако уже в четверг страну ждет заметное похолодание.

К 15:00 среды в Латвии были зафиксированы три новых температурных рекорда для 9 сентября. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

При температуре воздуха около +26 градусов суточные рекорды были обновлены в Мерсрагсе, Приекули и Руйиене. В Елгаве воздух прогрелся до +27,3 градуса, что позволило повторить прежний рекорд этого дня.

Это первые температурные рекорды, зарегистрированные в стране с 31 июля. Всего с начала года в Латвии уже обновлено 156 рекордов тепла, причем 123 из них пришлись на март. Одновременно в феврале были зафиксированы 19 рекордов холода.

Хотя день оказался очень теплым, до абсолютного рекорда для 9 сентября температура не дотянула. Национальный максимум для этой даты составляет +28,7 градуса и был установлен в Бауске в 2019 году.

Контраст с погодой будет особенно заметен уже на следующий день. После почти летнего тепла в страну придет более прохладный воздух.

По прогнозам синоптиков, в четверг температура днем составит всего +12…+18 градусов. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы, а также усиление ветра.

Таким образом, рекордно теплое 9 сентября завершится резкой сменой погоды, которая вернет в Латвию более типичные для начала осени условия.