Ранняя осень нередко приносит в быту вполне практическую проблему: летнее тепло закончилось, на улице становится прохладнее и влажнее, а отопительный сезон еще не начался. Повседневное белье продолжает накапливаться, чаще приходится стирать джинсы, свитеры, более плотную одежду, полотенца и постельное белье, однако высушить всё это в квартире становится всё сложнее.

«Ранней осенью люди особенно ценят возможность не только быстро постирать белье, но и сразу его высушить. На улице уже прохладно и влажно, а отопление в домах еще не включено, поэтому даже обычное повседневное белье может сохнуть очень долго. Кроме того, несколько сушилок для белья в небольшой квартире — это не только неудобство, но и дополнительная влажность в помещении. В прачечной самообслуживания не нужно следить за прогнозом погоды или ждать солнечного дня: за одно посещение можно постирать большое количество белья и привезти его домой уже сухим», — рассказывает руководитель отдела маркетинга Laundromat Монта Пуркалне.

В сентябре и начале октября сама стирка белья не становится сложнее, чем летом, однако существенно меняются условия его сушки. Белье уже нельзя без опасений оставлять на улице или на балконе, поскольку дожди и высокая влажность воздуха становятся более частыми, а в неотапливаемых помещениях процесс сушки занимает значительно больше времени.

Когда белье сохнет, содержащаяся в нем вода испаряется и попадает в воздух помещения. Если одновременно сушится белье после нескольких циклов стирки, а помещение невозможно достаточно хорошо проветривать, влажность воздуха может оставаться повышенной длительное время. Особенно хорошо это заметно по окнам: в прохладные дни на стеклах может появляться конденсат.

Если такая ситуация повторяется регулярно, влага может накапливаться и на других холодных поверхностях — например, на наружных стенах, в оконных проемах и углах помещений. В свою очередь, длительное сохранение влаги на поверхностях создает благоприятные условия для развития плесени. Поэтому осенью важно не только проветривать жилье, но и по возможности не создавать в нем дополнительную влажность.

В прачечных самообслуживания эту проблему можно решить за одно посещение — после стирки белье сразу перекладывается в профессиональную сушильную машину. В зависимости от количества белья и материала для сушки может быть достаточно примерно 15–20 минут, а весь процесс стирки и сушки можно завершить приблизительно за час.

Это означает, что дома не придется искать место для нескольких сушилок и ждать день или два, пока одежда полностью высохнет. Особенно удобно это в тех случаях, когда одновременно накопилось большое количество белья для стирки.

Еще одно преимущество профессионального оборудования — его вместимость. В самых больших стиральных машинах Laundromat одновременно можно стирать до 17 килограммов белья. Таким образом, объем белья, для которого в домашней стиральной машине потребовалось бы несколько циклов, можно привести в порядок гораздо быстрее. Большие машины удобны и для объемных вещей — одеял, подушек, пледов, покрывал и штор. Однако перед стиркой всегда следует проверять маркировку по уходу за конкретным предметом одежды или текстильным изделием.

В начале осени к повседневной стирке добавляется еще одна задача — постепенная смена гардероба. Прежде чем убрать летние платья, футболки, шорты, легкие одеяла и другие использовавшиеся летом текстильные изделия на несколько месяцев в шкаф или коробки для хранения, их желательно постирать и полностью высушить.

Прачечные самообслуживания в Латвии становятся всё более доступными. Laundromat, начавший работу в 2022 году, к настоящему времени открыл уже 42 пункта стирки в 17 городах Латвии.

Прачечные размещаются в местах, где их посещение удобно совмещать с повседневными делами, — рядом с торговыми объектами и жилыми районами. Пока белье стирается или сушится, время можно использовать для покупок или других дел.